Duitse rechter verbiedt aanleg kabel bij gaswinning Schiermonnikoog

Het gasbedrijf One-Dyas kreeg in juni nog toestemming voor gaswinning bij Schiermonnikoog van de Raad van State, maar loopt nu tegen een nieuw juridisch obstakel aan. De rechtbank in het Duitse Oldenburg verbiedt voorlopig de aanleg van een onderzeese stroomkabel.

Die kabel zou het winningsplatform van stroom moeten voorzien via een windpark in de omgeving. Daar was de Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) op tegen, omdat de aanleg ervan schadelijk zou kunnen zijn voor natuurlijke riffen. De Duitse rechter legt dat daarom voorlopig aan banden.

Het gaat om een voorlopige uitspraak: er moet nog een eindoordeel komen. Maar in afwachting daarvan mag de aanleg van de kabel niet beginnen. De kabel is cruciaal voor het gaswinningsproject. De Nederlandse vergunning biedt geen ruimte voor verbranding van fossiele brandstoffen, dus is de groene energietoevoer nodig.

One-Dyas noemt de uitspraak "slecht nieuws voor de leveringszekerheid, de economie en het klimaat", schrijft Omrop Fryslân.

Al maanden gesoebat

De goedkeuring van het gasproject is al maanden onzeker. In april zette de rechtbank in Den Haag een streep door de vergunning, omdat de aanpak van de stikstofuitstoot niet voldoende was onderbouwd. One-Dyas paste de vergunning aan en mocht daarom eind mei toch doorgaan met de voorbereidingen voor gaswinning.

In juni werd de gaswinning weer even stilgelegd, omdat milieuorganisaties dat hadden afgedwongen bij de Raad van State. Die besloot na twee weken dat de gaswinning toch door mocht gaan.

Onherstelbare schade aan de natuur

Ook activisten van Greenpeace protesteerden meermaals tegen gaswinning bij het Waddeneiland. De laatste actie was vorige week, maar die werd afgebroken nadat de rechtbank van Amsterdam had bepaald dat de organisatie de installatie van het gasplatform niet mocht belemmeren.

Een handtekeningenactie tegen gaswinning in de Noordzee haalde tot nu toe bijna 20.000 handtekeningen op. Ook andere milieuorganisaties vrezen onherstelbare schade aan de natuur door gasboringen.

De toekomst van het platform is allerminst zeker. In Nederland loopt bij de Raad van State nog een juridische procedure tegen de gaswinning en gasbedrijf One-Dyas kan de uitspraak van de Duitse rechter nog aanvechten.