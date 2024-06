Gasboring boven Schiermonnikoog mag beginnen

Het gasbedrijf One-Dyas mag beginnen met de gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog. Dat heeft de voorzieningenrechter bij de Raad van State bepaald in afwachting van een bodemprocedure die is aangespannen door verschillende natuurorganisaties.

De Duitse en de Nederlandse overheid hebben vergunningen afgegeven voor het boren. Het gaat om een van de grootste nieuwe aardgasvelden die de afgelopen jaren in de Noordzee zijn ontdekt. Het veld ligt 20 kilometer ten noorden van de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Borkum. Natuurorganisaties zijn bang voor aantasting van de natuur in de omgeving en overmatige stikstofproductie.

Eerder oordeelde de rechter dat er -inmiddels herstelde- gebreken zaten in de verstrekte omgevingsvergunning, maar dat er in principe naar aardgas geboord mag worden. Tegen dat besluit zijn de natuurorganisaties in beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Groningenveld dicht

Zowel het demissionaire kabinet als de nieuwe coalitie is voorstander van nieuwe aardgasboringen in de Noordzee. Die zijn nodig om Nederland na sluiting van het Groningenveld niet volledig afhankelijk te maken van de import van aardgas.

Greenpeace teleurgesteld

Greenpeace is teleurgesteld over het besluit van de rechter: "Midden in de klimaatcrisis en naast de kwetsbare Waddenzee naar nieuw gas boren is en blijft onverstandig," zegt Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie.