Greenpeace-activisten bezetten boorplatform bij Schiermonnikoog

In samenwerking met

Ruim twintig actievoerders voeren vannacht met rubberen boten naar het drijvende boorplatform van ONE-Dyas. "Wat ons betreft blijven we daar zo lang mogelijk", zegt een woordvoerder van Greenpeace tegen Omrop Fryslân .

Het bedrijf wil al langer bij het Waddeneiland boren naar gas. De rechter trok de vergunning aanvankelijk in na protest van natuurorganisaties, maar vorige week kwam er alsnog groen licht van het ministerie nadat het bedrijf het omgevingsplan had aangepast.

Voorbereidingen stilleggen

De overheid vindt gaswinning in de Noordzee nodig nu de velden in Groningen zijn gesloten, omdat Nederland anders te zeer afhankelijk is van gas uit het buitenland.