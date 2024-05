Opbouw gaswinning Schiermonnikoog gaat toch door

De voorbereiding voor gaswinning boven Schiermonnikoog mag toch doorgaan. Vorige maand zette de rechter een streep door de plannen omdat de onderbouwing van de omgevingsvergunning bij bepaalde punten, zoals de stikstofuitstoot, niet voldoende was. Die vergunning is nu aangepast, waardoor de opbouw van het boorplatform kan beginnen.

In de eerdere uitspraak werd de omgevingsvergunning niet geldig verklaard omdat er niet genoeg bewijs was dat de toenemende stikstofuitstoot geen schadelijke effecten zou hebben op natuurgebieden rondom Schiermonnikoog.

Ook zou het geluid van de bouw van het boorplatform in de Noordzee dieren zoals zeehonden en bruinvissen verstoren. De maatregelen om dat tegen te gaan waren volgens de rechter niet toereikend. Nu de vergunning is aangepast mag het bedrijf ONE-Dyas vanaf morgen het boorplatform gaan opbouwen.

Hoger beroep

Dat kan alleen door partijen die al eerder zijn ingegaan tegen het verlenen van de oude vergunning, zoals actiegroep Mobilisation for the Enviroment (MOB). Zij gaan in ieder geval in hoger beroep: "Juridisch proberen we natuurlijk deze gasboring tegen te houden."