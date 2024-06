Voorlopig toch geen gaswinning bij Schiermonnikoog

Er wordt al maanden gesoebat over het wel of niet goedkeuren van de gaswinning bij het Waddeneiland. De overheid vindt gaswinning in de Noordzee nodig nu de velden in Groningen gesloten zijn, omdat Nederland anders te afhankelijk is van gas uit het buitenland. Maar milieuorganisaties uit Nederland en Duitsland spanden een zaak aan tegen de bouw van een boorplatform. Zij vrezen onherstelbare schade aan de natuur door de gasboringen.