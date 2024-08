Jamaicaan Stona stunt met olympisch goud en staat voor keuze tussen discus en NFL

"Met afstand de beste avond van mijn leven", zei Stona, de eerste atleet van zijn land met een olympische medaille op dit onderdeel. "Ik heb alles wat ik heb in de strijd gegooid, met het best denkbare resultaat."

De 25-jarige Jamaicaan maakt dit jaar een gigantische opmars. Bij zijn WK-debuut liep hij vorig jaar met een afstand van 62,67 meter nog de finale mis. Dit jaar gaf hij met een nieuw persoonlijk record van 69,05 meter al een waarschuwing af. In de finale in Parijs bleek het nog bijna een meter verder te kunnen.

Green Bay Packers en New Orleans Saints hebben de twee meter lange Jamaicaan uitgenodigd om mee te trainen in de voorbereiding op het komende seizoen.

Of hij de discus laat liggen voor de gouden bergen van het American football, zegt Stona nog niet te weten. "Goede vraag. Daar ga ik morgen over nadenken."

Zilver voor Alekna junior

In Parijs wilde de jonge Alekna, derde op de laatste WK en de EK van dit jaar, in de voetsporen van zijn vader te treden. Na het goud van 2000 in Sydney en 2004 in Athene hoopte hij een derde gouden plak aan de prijzenkast in huize Alekna toe te voegen.