Meldingen van grensoverschrijdend gedrag prinses Laurentien op ministerie

Politiek verslaggever Albert Bos:

"Niemand in Den Haag twijfelt aan de goede bedoelingen van de prinses. Maar er waren al langer geluiden dat Laurentien het duidelijk liet merken als ze het ergens niet mee eens was. Zelfs in het recente demissionaire kabinet leidde dit al tot flinke irritatie.

Nu er zelfs formele meldingen van ambtenaren liggen, maakt dat de zaak voor de prinses erg ingewikkeld, omdat ze als lid van het Koninklijk Huis een bijzondere positie inneemt. Dit begint ook de monarchie en daarmee de koning en premier Schoof te raken.

Veelzeggend is de reactie van de stichting, die oproept tot rust, maar zelf ook frontaal terugslaat. Eerder deed Laurentien dat ook al in een video. Toch had de prinses er ook voor kunnen kiezen meer op de achtergrond haar invloed aan te wenden, zoals gebruikelijk bij leden van het Koninklijk Huis. Zeker nu er weer groen licht voor haar methode is. Maar daar wil ze blijkbaar niet van weten."