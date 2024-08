ANP Femke Bol

NOS Nieuws • vandaag, 06:54 Wekdienst 6/8: Veel Nederlanders in actie bij de Spelen • Jongste deelnemer aan de beurt

Goedemorgen! Vandaag komen weer meerdere Nederlanders in actie in Parijs en ook de jongste deelnemer van de Olympische spelen is aan de beurt.

Het weer: het wordt een zonnige dag. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag voelt het wat koeler door een westenwind. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de verwachting dat vicepresident Harris haar running mate bekendmaakt voor de Amerikaanse verkiezingen in november, nu ze zich vandaag officieel verzekerde van de Democratische nominatie. Vooral de namen van twee gouverneurs, Josh Shapiro uit Pennsylvania en Tim Walz uit Minnesota, gaan nog rond.

De Rabobank presenteert halfjaarcijfers. Beleggers zullen benieuwd zijn naar hoeveel geld de bank wegzet voor leningen die mogelijk niet worden afgelost.

Meerdere Nederlanders komen vandaag in actie op de Olympische Spelen in Parijs. Zo spelen de hockeymannen de halve finale, de vrouwenteams van handbal en waterpolo spelen een kwartfinale en Femke Bol is te zien op de 400 meter horden.

Ook de jongste deelnemer van de Olympische Spelen komt in actie. Dat is de 11-jarige Zhen Haohoa uit China. Ze doet mee op het onderdeel park bij het skateboarden.

Dit is er vannacht gebeurd:

Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse 3x3 basketballers gisteravond een gouden medaille gehaald, de zevende voor ons land. Tegen Frankrijk was het lang spannend en liep het uit op een verlenging.

Vlak voor het einde stond Nederland met 1 punt achter, maar in de allerlaatste seconden wist Worthy de Jong de achterstand om te buigen in een voorsprong. Daarmee werd het 18 tegen 17.

Nederland staat nu op plek negen in de medaillespiegel, met zeven goud en vijf elk van brons en zilver. Eerder op de avond haalde Sifan Hassan brons op de 5000 meter hardlopen. Ze leek nog even zilver te krijgen na diskwalificatie van een Keniaanse, maar dat werd teruggedraaid.

Ander nieuws uit de nacht:

Oud-premier Bangladesh gevlucht, VS wil democratische interim-regering: de afgetreden premier Hasina zou eerst onderweg zijn geweest naar India, maar volgens de Indiase omroep Times Now, ging ze daarna naar Londen. Hasina stapte gisteren op na wekenlange protesten, waarbij ruim 300 mensen om het leven kwamen.

Oppositie Venezuela roept leger en politie op om Maduro niet meer te steunen: vorige week waren er verkiezingen in Venezuela, maar aan de betrouwbaarheid van de uitslag wordt getwijfeld. Uit de officiële cijfers blijkt dat president Maduro heeft gewonnen, maar de oppositie spreekt van fraude.

Google verliest megarechtszaak in VS over machtspositie: de rechter oordeelt dat Google misbruik heeft gemaakt van zijn monopolie-positie Het bedrijf investeerde jaarlijks miljarden om de enige zoekmachine van belang te blijven en werkte daarvoor de concurrentie tegen.

En dan nog even dit:

Naydrickson Josepha is vrijwilliger voor TeamNL in Parijs, als een van de veertig jongeren uit een kansarme wijk in Nederland die zich hadden aangemeld om te helpen bij de Spelen. Hij leert hier veel: netwerken bijvoorbeeld, samenwerken en hij ontdekt zijn eigen talenten. "Het geeft me kansen, connecties en ik ontwikkel mijzelf."

2:46 Vrijwilliger voor TeamNL Parijs: 'Geeft me kansen, connecties en ik ontwikkel mezelf'

Fijne dag!