AFP Demonstranten vieren feest na het aftreden van Hasina

NOS Nieuws • vandaag, 05:03 Oud-premier Bangladesh gevlucht, VS wil democratische interim-regering

De afgetreden premier van Bangladesh, Sheikh Hasina, is het land ontvlucht. Ze vloog aanvankelijk naar India, maar volgens bronnen van de Indiase omroep Times Now ging ze daarna naar Londen.

Hasina stapte gisteren op na wekenlange protesten, die ruim 300 doden tot gevolg hebben gehad. De demonstranten keerden zich tegen een nieuw banenquotum waarbij meer dan de helft van de overheidsbanen zou worden verdeeld onder bepaalde groepen. Die protesten mondden uit in een breder protest, waarbij de betogers het aftreden eisten van Hasina.

Na het vertrek van Hasina kondigde het hoofd van het leger aan dat er een interim-regering gevormd wordt. De Verenigde Staten hebben erop aangedrongen dat de vorming van deze interim-regering democratisch en inclusief verloopt.

"We moedigen alle partijen aan om zich te onthouden van nog meer geweld en de vrede zo snel mogelijk te herstellen", zei een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad.

Ontmoeting studenten

De protesten begonnen vorige maand vreedzaam toen studenten van de Universiteit van Dhaka met spandoeken de straat op gingen om hun onvrede te uiten over het aangekondigde banenquotum. In minder dan een week tijd werden bijna 10.000 studenten vastgezet.

De initiatiefnemers van deze studentenprotesten hebben nu op Facebook opgeroepen om Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus aan te stellen als hoofdadviseur bij de regeringsvorming. Het Bengaalse leger heeft in een apart statement laten weten dat de legerleider de initiatiefnemers vandaag om 12.00 uur lokale tijd zal ontmoeten.

Ondertussen heeft de president van Bangladesh, Mohammad Shahabuddin, de vrijlating van Khaleda Zia bevolen. Zij was premier van Bangladesh tussen 1991 en 2006. De 78-jarige Zia verkeert in slechte gezondheid en lag in een gevangenisziekenhuis.

Zia werd in 2018 veroordeeld tot zeventien jaar cel voor corruptie. Haar Nationale Partij van Bangladesh zag dit als een politieke veroordeling en boycotte de laatste verkiezingen. Haar zoon zit in ballingschap.

Dochter vrijheidsstrijder

Hasina was met haar partij Awami League al twintig jaar aan de macht, waarvan de laatste vijftien jaar aan een stuk. De demonstranten stelden dat Bangladesh onder haar leiding was veranderd in een dictatuur.

Bovendien straalde de kritiek op het nieuwe banenquotum ook af op Hasina. Volgens dit quotum zou een derde van de overheidsbanen gaan naar familie van veteranen die in 1971 streden voor de onafhankelijkheid van het land. Hasina is de dochter van een van de bekendste onafhankelijkheidsstrijders van het land. Critici zagen in het quotum een manier voor Hasina om haar eigen achterban te versterken.

In de Bengaalse hoofdstad Dhaka vierden mensen gisteren het aftreden van Hasina:

0:49 Bengalen vieren aftreden van president: 'Vandaag krijgen we wat we verdienen'