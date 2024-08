ANP

NOS Nieuws • vandaag, 18:21 Onrust op de beurzen: wat is er aan de hand?

De Japanse beurs ging vandaag historisch hard onderuit. In de Verenigde Staten was het vorige week ook al onrustig op de beurzen en de AEX in Nederland sloot vandaag met verlies. Maar we hoeven ons nog geen zorgen te maken, zeggen beursanalisten.

Vier vragen over de onrust op de beurzen:

Wat is er aan de hand?

De onrust op de financiële markten komt door een combinatie van factoren. Niet alleen in Japan zijn beleggers al een tijdje ongerust, maar ook in de VS zijn er zorgen over een mogelijke recessie. Afgelopen vrijdag werden daar banencijfers gepubliceerd die nogal tegenvielen. Men had wel verwacht dat de economische groei wat zou afremmen, maar niet zo hard.

Dit alles gebeurt terwijl de geopolitieke situatie al heel onrustig is, met de spanningen in het Midden-Oosten en de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. "De beurs houdt niet van onzekerheid", zegt Nico Inberg van Deaandeelhouder.nl.

Wat gebeurt er in Japan?

In Japan was de rente jarenlang 0 procent. Dit was gunstig voor veel financiële partijen die met geleend geld uit Japan aandelen kochten in de Verenigde Staten, waar de rente veel hoger ligt. De afgelopen tijd was de Japanse valuta, de yen, ook erg in waarde gedaald. Hiervan profiteerden niet alleen toeristen die in Japan op vakantie gingen, maar ook beleggers.

Om de waarde van de yen op te krikken, besloot de Japanse overheid de rente iets te verhogen, naar 0,25 procent. Niet aanzienlijk, maar alleen al het feit dat de Japanse overheid van richting veranderde deed beleggers opschrikken. De waarde van de yen steeg in korte tijd zo'n 10 procent.

TBS News In Japan waren er vandaag livestreams over de enorme beursdaling

Maar dat betekent wel dat het aflossen van leningen duurder is geworden voor beleggers. Hiervoor moeten ze namelijk hun dollars weer inwisselen voor yens. Beleggers begonnen dus snel met het verkopen van de met yens gekochte activa, omdat ze verwachten dat de Japanse rente in de toekomst nog meer zal stijgen. Door de sterke stijging van de yen daalde de Japanse beurs extra hard.

Japan-correspondent Anoma van der Veere: "Schok, maar vooral angst voor een nieuwe recessie. Dat is de reactie die in Japan heerst over de historische beursdalingen van vandaag. Meerdere televisiezenders hebben live-uitzendingen waarin urenlang wordt gespeculeerd of het land, net als in het begin van de jaren 90 toen de beurs ook instortte, weer een lange recessie tegemoetgaat. Banken worden platgebeld met vragen over lopende investeringen, en beurshandelaren kampen met klanten die in paniek al hun aandelen willen verkopen. De overheid, die zich meestal afzijdig houdt van marktontwikkelingen, voelde zich op meerdere momenten gedwongen om de gemoederen te bedaren. Kabinetschef Hayashi belooft maatregelen te nemen als deze nodig zijn, en minister van Financiën Suzuki roept Japanners op om kalm te blijven."

Wat is er gaande in de techwereld?

De top van de beursgenoteerde bedrijven wordt gedomineerd door de techsector. En juist daar is het nu onrustig. Dat wordt onder meer veroorzaakt door slechte kwartaalcijfers van Intel - een belangrijke klant van ASML - en door de uitstel van een nieuwe chip van chipmaker Nvidia. Ook verkocht de toonaangevende belegger Warren Buffett eind vorige week de helft van al zijn Apple-aandelen.

Dit alles roept de vraag op of dit het begin van het einde is van de enorme groei van techbedrijven. Analisten denken van niet. Er is nog steeds veel vertrouwen in ontwikkelingen met kunstmatige intelligentie, waar deze bedrijven afgelopen jaren veel in hebben geïnvesteerd.

Wat gaan wij ervan merken?

De AEX sloot vandaag met een verlies van ruim 2 procent. Dat valt mee, zeggen analisten. Gemiddeld komt jaarlijks één of twee keer een daling van 10 procent voor. Mensen met aandelen zien deze vandaag wel in de min staan, maar een dag later kan de waarde ook weer omhoog gaan.

Wat betekenen deze veranderingen voor de lange termijn?

Dit is moeilijk te zeggen, zeggen beursspecialisten. Het kan zijn dat de onrust aanhoudt en aandeelhouders de komende dagen veel gaan verkopen.

Maar aan de andere kant kan het ook gebeuren dat mensen dit moment juist aangrijpen om veel aandelen te gaan kopen, aangezien deze nu relatief goedkoop zijn. In dat geval kunnen de dalende beurskoersen zo bijtrekken.

De onzekerheid was vandaag ook te zien op de Amsterdamse beurs. Daar begon de handelsdag met forse verliezen, maar uiteindelijk viel de schade bij de AEX-index mee, met een min van ruim 2 procent.