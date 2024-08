NOS Het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven

NOS Nieuws • vandaag, 19:22 Beurs afgelopen week in mineur, vooral de techfondsen

Zo'n 15.000 ontslagen, geen dividend meer en bij opening van de beurs tientallen miljarden aan verdampte beurswaarde. De grote verliezen van de Amerikaanse chipmaker Intel, een belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML, zijn daarmee het slotstuk van een roerige beursweek. Vooral technologiebedrijven moesten het ontgelden, maar ook andere sectoren kregen klappen.

Zo verloor ASML vandaag zo'n 10 procent van zijn beurswaarde. Daarmee is het waardevolste bedrijf van Nederland een kwart minder waard dan half juli. Amazon, dat gisteravond ook halfjaarcijfers publiceerde, daalde ook bijna 10 procent. Analisten zijn teleurgesteld in de vooruitzichten van de webwinkel.

Volgens Nico Inberg van beleggerswebsite Deaandeelhouder.nl begon de onrust gistermiddag met negatieve cijfers over de orderportefeuilles van Amerikaanse bedrijven. "Daaruit bleek dat het waarschijnlijk toch niet zo goed gaat met de economie in de VS, daar wordt iedereen dan een beetje zenuwachtig van. Vanmiddag kwam er een ander macrocijfer overheen, dat van de groei van de werkgelegenheid in de VS. Die is in juli flink afgezwakt. Dat verergert de zorgen over een afkoeling van de Amerikaanse economie en van de arbeidsmarkt."

AI-boot gemist

En de kwartaalcijfers die deze weken naar buiten komen stemmen ook niet altijd vrolijk. Inberg: "Gisteravond kwam Apple met goede cijfers, Amazon met slechte. En Intel was héél slecht. We zijn allemaal druk bezig met AI, kunstmatige intelligentie, de motor achter de beursstijgingen dit jaar. Uit de cijfers van Intel blijkt dat zij de AI-boot helemaal hebben gemist. Ze gaan 15.000 mensen ontslaan, ze betalen geen dividend meer, ze gaan hun investeringen terugschroeven. En de gevolgen daarvan zie je ook terug op de beurs in Amsterdam. Intel is één van de grote klanten van ASML en Besi. Die aandelen gingen vandaag ook hard onderuit, want ja: als je weet dat het met een van je grootste klanten niet goed gaat en dat die in moeilijkheden zit, dan helpt dat niet."

"Dat komt dan allemaal samen aan het eind van de week, Het leek allemaal goed te gaan. We dachten dat de economie van de VS als enige nog goed draaide. De Chinese economie draait slecht, Europa doet het ook niet best. Amerika hield ons een beetje op de been. Maar ja, als de VS nu ook met een zwakke economie te maken krijgt - en tel daarbij op dat ze een torenhoge staatsschuld hebben - worden beleggers toch zenuwachtig."

Kleine correctie

Hier en daar klinkt zelfs al het woord recessie. "Mensen gaan dan snel doemdenken. Laten we eerlijk zijn, consumenten hebben het best moeilijk. Dat zie je aan de kwartaalcijfers van Ryanair, Amazon zegt ook dat mensen de hand op de knip houden. Een aanstaande recessie is dan helemaal niet zo raar in Amerika. Daar krijgen we dan allemaal mee te maken."

Volgens analist Jos Versteeg van private bank InsingerGilissen is het allemaal geen reden voor paniek. Hij acht de kans op een recessie nog klein: "Als de aandelen 10 procent dalen, noemen we dat een correctie. Dat gebeurt één of twee keer per jaar. Deze week zou je een kleine correctie kunnen noemen. Dat gebeurt af en toe, da's heel normaal."

Beleggers denken volgens hem ook: "Het is zo hard omhoog gegaan met die technologiefondsen de afgelopen tijd, we gaan maar eens in banken beleggen. Die zijn juist een tijdje achtergebleven. Dat zie ik ook wel een beetje, dat beleggers het in andere sectoren gaan proberen."

Olieprijzen onderuit

De olieprijzen zijn vandaag overigens ook stevig onderuit gegaan door zorgen over een afzwakking van de Amerikaanse economie. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie zakte met meer dan 4 procent tot onder de 74 dollar per vat. Brentolie kostte 3,6 procent minder op iets meer dan 77 dollar per vat (van 159 liter). Deze week daalden de olieprijzen voor de vierde week op rij.