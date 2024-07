ANP Het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven

NOS Nieuws • vandaag, 19:48 ASML flink onderuit op de beurs, beleggers bezorgd over China en Trump Nando Kasteleijn redacteur Tech

Chipmachinemaker ASML heeft een pittige dag achter de rug op de Amsterdamse beurs. Het aandeel, normaal gesproken een lieveling bij beleggers, stond aan het einde van de handelsdag bijna 11 procent in de min. De onrust lijkt in ieder geval deels te komen door een bericht over extra beperkingen voor de handel met China.

Die onrust begon vanochtend vroeg, bijna anderhalf uur voordat ASML met de nieuwste kwartaalcijfers kwam. Persbureau Bloomberg meldde dat de VS bij Nederland de duimschroeven verder wil aandraaien om zo de export verder te beperken. Daarbij zou de VS het gemunt hebben op de zogeheten onderhoudscontracten die ASML heeft met alle klanten aan wie het levert.

Machines kunnen stilvallen

Zonder die contracten kunnen medewerkers van ASML de machines niet onderhouden. Wordt er niets gedaan bij bijvoorbeeld een storing, dan is er een risico dat de machines stilvallen. Met potentieel grote gevolgen voor de chipproductie. De VS zou willen ingrijpen door een regel te gebruiken die zegt dat zodra er Amerikaanse technologie in apparatuur zit, het land er iets over te zeggen heeft.

Een woordvoerder van ASML wil vandaag niet reageren op het nieuws. Een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad bestrijdt de lezing van Bloomberg.

Beursanalisten Jos Versteeg en Corné van Zeijl denken allebei dat de publicatie in Bloomberg van vanochtend tot onrust heeft geleid bij beleggers. "Ik zou me niet te veel druk maken", zegt Versteeg. "ASML haalt veel inkomsten uit China, dus de vrees is dat die beperkingen pijn gaan doen. Maar het bedrijf krijgt ook veel bestellingen uit andere delen van de wereld. We kunnen volgende week zomaar weer een stijging zien."

Volgens Van Zeijl waren de nieuwste kwartaalcijfers prima en was daar niets op te aan merken. Hij ziet een verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind dit jaar. "Men denkt dat het onder Trump nog erger kan worden. Iedereen die ASML-aandelen heeft maakt nu winst bij verkoop. Er komt mogelijk slecht nieuws aan en dus wordt er nu massaal verkocht."

Vuurdoop nieuwe ceo

Het Bloomberg-artikel leidde daarnaast tot een vuurdoop voor de nieuwe topman Christhophe Fouquet in het gesprek met analisten, na de publicatie van de kwartaalcijfers. Hij kreeg samen met financieel topman Roger Dassen tot vier keer toe een vraag over mogelijk extra handelsbeperkingen.

Een analist vroeg of het bedrijf onderdelen kan maken zonder dat daar Amerikaanse onderdelen of software in zit. "Dat is een zeer hypothetische vraag", probeerde Dassen de vraag te pareren, terwijl hij daarbij hoorbaar naar de juiste formulering zocht.

De financieel topman benadrukte dat het bedrijf veel activiteiten in de VS heeft. "Dus speculeren over de vraag of we het zouden kunnen doen zonder Amerikaanse technologie, ik denk dat het speculatie is waar we niet op in moeten en zullen gaan."

Maar dat het onderwerp het bedrijf hoog zit, valt op te maken uit het commentaar dat Fouquet daarna toevoegde. "Ik denk dat we heel duidelijk hebben gezegd dat we geloven dat het behouden van het ecosysteem een goede zaak is voor deze industrie. Daarom denk ik dat dit nog steeds ook de discussie is die we proberen te voeren met alle belanghebbenden."

Voor ASML en ook voor andere partijen in de sector is open handel met alle landen van de wereld van groot belang. Ook met China. Iets wat het bedrijf de afgelopen jaren vaker heeft benadrukt.

Uitspraken Trump

Niet alleen ASML, maar ook de Nederlandse chipmachinespelers ASM en Besi en de Taiwanese chipfabrikant TSMC stonden vandaag flink in het rood. Daarbij lijken uitspraken van Trump in een interview met Bloomberg een grote rol te spelen.

De oud-president en Republikeinse presidentskandidaat zei onder meer dat Taiwan de VS zou moeten betalen voor bescherming. Ook beweerde hij dat Taiwan "ongeveer 100 procent" van de Amerikaanse chiphandel heeft overgenomen. Daarnaast stelde hij dat de VS voor het land "niets anders is dan een verzekeringsbedrijf".

Allemaal gevoelige uitspraken. De vrees is al langer dat China op enig moment Taiwan wil binnenvallen. Dat zou gigantische gevolgen hebben voor de wereldwijde elektronicasector, die voor de meest rekenkrachtige chips in grote mate afhankelijk is van Taiwan.

En daarmee zouden de gevolgen dus ook groot zijn voor de wereldeconomie, die steeds verder digitaliseert. Met het oog op alle ontwikkelingen rond AI (kunstmatige intelligentie) wordt dat naar verwachting alleen nog maar meer.