ASML Een EUV-machine van ASML

NOS Nieuws • vandaag, 08:06 • Aangepast vandaag, 09:21 China blijft belangrijkste afnemer van ASML, aantal bestellingen stijgt

De vraag vanuit China naar de chipmachines van ASML blijft onverminderd groot. Daarmee blijft het land met afstand de belangrijkste markt voor het Nederlandse bedrijf, zo blijkt uit nieuwe cijfers. De omzet uit China kwam in het eerste half jaar uit op bijna 4,8 miljard euro, meer dan een verdubbeling dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Voor het tweede kwartaal op rij komt zelfs ongeveer de helft van de omzet uit dat land. Dat terwijl juist voor de export van bepaalde machines naar China beperkingen gelden. Het gaat daarbij om de EUV-variant (Extreem Ultraviolet) en aantal modellen van de oudere DUV (Deep Ultraviolet). Oudere type DUV's mag het bedrijf wel verkopen en de vraag daarnaar blijft dus groot.

'Volwassen' chips

Met die machines kunnen niet de allernieuwste chips worden gemaakt. China is zich juist steeds aan het specialiseren in wat in het Engels mature - oftewel volwassen - chips worden genoemd. Dat zijn computerchips die al jaren worden geproduceerd en waar de vraag vanwege grote technologische ontwikkelen ook heel groot naar is.

Na een dipje in het eerste kwartaal, ziet ASML het aantal bestellingen weer toenemen. Het is ook meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De algehele omzet kwam het afgelopen half jaar uit op 11,5 miljard euro. Dat is iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. ASML verwacht voor de tweede helft van het jaar een hogere omzet.

Het bedrijf zegt al langer dat 2024 een soort 'tussenjaar' is. Voor komend jaar wordt weer een stevige groei verwacht. Dat heeft alles te maken met de algehele groei in de chipsector, er worden volop nieuwe fabrieken gebouwd en die hebben allemaal de machines van ASML nodig. Dit alles hangt ook samen met de enorme vraag naar AI en dus rekenkrachtige chips.

Extra handelsbeperkingen

Overigens blijft het flink rommelen rond ASML's handel met China. Vlak voordat de chipmachinemaker vanochtend met zijn cijfers kwam, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat de VS overweegt "de zwaarste handelsbeperkingen die er zijn" op te leggen aan onder meer het Veldhovense bedrijf.

Wat de precieze effecten zouden zijn, is niet helemaal duidelijk. Het zou de VS nog meer invloed moeten geven over technologie die weliswaar in het buitenland is geproduceerd, maar die een klein percentage Amerikaanse technologie bevatten. Washington zou dit als een soort "optie" op tafel leggen als overheden zelf geen actie ondernemen.

Tot nu toe gingen beperkingen voor ASML over de export van nieuwe machines. Dit zou gaan over het onderhoud en repareren van machines die al draaien. Voor Amerikaanse bedrijven gelden op dit vlak al beperkingen, schrijft Bloomberg.

De chipmachinemaker laat via een woordvoerder weten hier niet op te reageren. Beleggers reageren in ieder geval geschrokken. In het eerste handelsuur verloor het aandeel ASML op zeker moment bijna 6 procent aan waarde op de beurs in Amsterdam.