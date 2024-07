Bart van Overbeeke Fotografie Studenten op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven

NOS Nieuws • vandaag, 13:27 Vraag onderwijsgeld chipsector veel groter dan budget, Eindhoven krijgt meest Nando Kasteleijn redacteur Tech

Bij de verdeling van het onderwijsgeld uit 'Project Beethoven' blijkt dat onderwijsinstellingen in Nederland samen om veel meer geld hebben gevraagd dan er beschikbaar is. Het gaat om studierichtingen binnen het mbo, hbo en wo waarbij studenten worden opgeleid om te werken in de chipsector.

Het gaat in totaal om 1,6 miljard euro, terwijl er 450 miljoen euro te verdelen is. Het betekent vooral een teleurstelling voor de regio's Twente, Groningen en Delft.

Het geld is er gekomen na druk vanuit onder meer ASML. De chipmachinemaker dreigde de groei van het bedrijf buiten Nederland te gaan realiseren als er niet meer steun kwam voor verschillende zaken, waaronder de aanwas van nieuw talent. Er kwam een investeringsimpuls die goed was voor 2,5 miljard - deels vanuit Rijk, deels vanuit de provincie, de gemeente en het bedrijfsleven. Het geld is dus deels bedoeld voor onderwijs.

Minder gekregen dan verwacht

"Iedereen heeft minder gekregen dan gedacht", zegt speciaal gezant Hans de Jong tegen de NOS. "De plannen van Brainport kwamen het dichtst in de buurt van het bedrag dat ze wilden. Andere regio's zaten met hun vraag ruim boven het bedrag dat ze krijgen." De Brainport Eindhoven is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden (in totaal 21 gemeenten), gericht op technologie-ontwikkeling.

De Jong is voormalig president van Philips Nederland en heeft de plannen van de onderwijsinstellingen aan de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs gepresenteerd. Dat gebeurde nog voor de demissionaire ministers. De net aangestelde ministers Beljaarts en Bruins moeten er nu over beslissen.

Die tonen zich positief over het advies van De Jong. Het geld wordt overigens niet direct overgemaakt, de regio's moeten eerst met concrete plannen komen. "Als de plannen (nog) niet van voldoende kwaliteit zijn, kan worden besloten dat de middelen (nog) niet worden toegekend", schrijven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer. Tot oktober is er tijd om de plannen verder aan te scherpen.

Bedoeld voor de regio

De Jong wijst erop dat het geld echt gebruikt dient te worden voor talent in de chipsector dat in de regio blijft werken. "Maar in de praktijk is de verwachting dat veel studenten toch ook uitstromen naar andere industrietakken. En dat is niet onderdeel van deze opdracht. Daardoor zie je dat de gevraagde bedragen veel groter zijn dan die in werkelijkheid worden toegekend."

Brainport Eindhoven krijgt 63 procent van het totaalbedrag, wat neerkomt op 275 miljoen. Twente volgt met 72 miljoen. Delft en Groningen krijgen respectievelijk 43 en 29 miljoen euro. Het resterende bedrag van 14 miljoen is bedoeld voor andere regio's. "Het bedrag lijkt groot, maar het gaat over een periode van zes jaar en wordt verdeeld over verschillende regio's en studierichtingen", benadrukt De Jong. "Daar moeten partijen zich ook bewust van zijn."

De regio Twente uit zich kritisch op de uitkomsten. Voorzitter Ank Bijleveld van de Twente Board zegt in een reactie dat er in hun ogen "geen sprake is van een evenwichtige verdeling". Er is volgens Twente Board meer talent nodig dan dat de regio met dit geld kan opleiden. "Als ASML gaat verdubbelen, geldt dat ook voor bedrijven in onze regio."

Andere regio's

Een van de regio's die nu niet bij naam wordt genoemd, is Arnhem/Nijmegen. Die probeerde al eerder de aandacht te trekken door te spreken van 'Project Chopin'. Er lopen nu gesprekken met Brainport Eindhoven om aan te haken.

Daarbij is het wel de vraag op hoeveel geld de regio kan rekenen. Een bron die betrokken is bij de gesprekken hoopt op 10 procent - 45 miljoen euro - te krijgen gerekend naar de omvang van de chipsector in de regio. Die plannen moeten nog worden ingediend. Speciaal gezant De Jong zegt desgevraagd niks te weten over een eventueel bedrag waar de regio Arnhem/Nijmegen op zegt te hopen.