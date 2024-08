EPA Onrust op de financiële markten is ook in Japan zichtbaar

NOS Nieuws • vandaag, 09:10 • Aangepast vandaag, 10:10 Japanse beurs hard onderuit, AEX ook in de min; vrees voor recessie in VS

De beurs in Japan is de week dramatisch begonnen. De Nikkei-index sloot op een verlies van 12 procent. Het zou het grootste dagverlies ooit zijn. In een reactie daarop staat de AEX in Amsterdam inmiddels op ruim 3 procent in de min op 849 punten. De hoofdindex verloor vrijdag al meer dan 3 procent. Vooral de techbedrijven ASML, Besi en ASMI gaan verder omlaag.

De MidKap in Amsterdam verliest vanochtend 2,6 procent tot 832,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 3 procent.

De hoofdindex in Tokio zakte vandaag tot het laagste niveau in zeven maanden. Met name de Japanse exportbedrijven zoals Toyota werden hard geraakt. De Nikkei verloor in de laatste drie handelsdagen ruim 20 procent aan waarde in vergelijking met het recordniveau van vorige maand.

Ook op andere beurzen kleuren de borden rood. In Seoul werd de handel zelfs tijdelijk stilgelegd en zakte de Kospi tussentijds 9 procent. De beurs in Sydney daalde 3,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 2,6 procent.

Fors verlies ASML

Na de zware koersverliezen afgelopen vrijdag, gingen de techbedrijven ASML, Besi en ASMI vanochtend opnieuw hard omlaag op de Amsterdamse beurs. De rode cijfers vanochtend liepen op tot 12 procent. Ook de banken moeten het ontgelden uit angst voor een recessie. ING en ABN Amro verloren 7 en 4 procent. Bij een recessie bestaat immers de kans dat klanten hun leningen niet meer kunnen terugbetalen.

Sinds eind vorige week vrezen beleggers voor een recessie in de VS. Dat zou volgens hen komen doordat de Amerikaanse Federal Reserve te lang heeft gewacht met het verlagen van de rente en nu achter de feiten aanloopt.

Vrijdag bleek dat de groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in juli flink is afgezwakt. Dat verergerde de zorgen over een afkoeling van de grootste economie ter wereld en van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Japan-correspondent Anoma van der Veere: "Ik zie om de haverklap een push-melding op mijn telefoon. Deze cijfers zijn ze niet gewend in Japan. Met deze duikvlucht - 4400 punten eraf - is er veel angst voor een recessie. Iedereen denkt terug aan die tijd eind jaren 80, toen een jarenlange crisis ook begon met een crash op de beurs. De Japanse regering, die zich meestal wat afzijdig houdt, heeft inmiddels ook gereageerd. De kabinetschef zei dat de koersdalingen als een urgent probleem worden gezien en de regering zegt indien nodig maatregelen te nemen. Op die manier proberen ze de mensen een beetje te kalmeren."