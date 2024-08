Getty Nick Smidt

NOS Sport • vandaag, 10:52 Smidt dankzij zijn tijd naar halve finales 400 meter horden

Nick Smidt heeft zich bij de Olympische Spelen in Parijs op de 400 meter horden geplaatst voor de halve finales, die woensdagavond gelopen gaan worden.

Smidt kwam in de vierde van vijf series, waaruit de beste drie lopers van elke race zich verzekerd wisten van de volgende ronde, weliswaar slechts als zesde over de streep in 48,64 seconden, maar hij behoorde tot de drie tijdsnelsten die ook doorgang kregen naar de halve eindstrijd.

De 27-jarige Drent heeft sinds vorig jaar een persoonlijk record van 48,36 staan, maar was dit seizoen nog niet sneller geweest dan de tijd die hij in de Franse hoofdstad noteerde. Ook drie jaar geleden in Tokio haalde Smidt de laatste 24. Dat was wel zijn eindstation.

Later in het ochtendprogramma van de vijfde dag van het atletiektoernooi, dat donderdag begon met het snelwandelen, komt Lieke Klaver nog in actie op de 400 meter.