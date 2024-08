NOS Kristin Faulkner beseft dat ze olympisch kampioene in het wegwielrennen is geworden.

NOS Wielrennen • vandaag, 18:13 Vos pokert zich in olympische wegrit naar zilver, maar verslikt zich in Faulkner

De olympische wegrit voor vrouwen is gewonnen door de Amerikaanse Kristin Faulkner, voor Marianne Vos en de Belgische Lotte Kopecky.

In een zenuwslopende slotfase keerde Faulkner met Kopecky pas op drie kilometer van de finish terug bij koplopers Vos en Blanka Vas. Toen ze vervolgens een aanval plaatste, keken de andere drie naar elkaar en was de beslissing gevallen.

De sprint om het zilver en brons liep uit op een fotofinish. Vos bleek het zilver te hebben gepakt, een fractie voor Kopecky.

2:59 Vos sprint naar olympisch zilver achter verrassende winnares Faulkner

Net zoals in de door Remco Evenepoel gewonnen wedstrijd bij de mannen, viel de beslissing in de drie plaatselijke ronden in de Parijse kunstenaarswijk Montmartre.

Of eigenlijk vlak daarvoor, want Demi Vollering en Lorena Wiebes werden opgehouden door een valpartij vlak voor de eerste van drie passages van de kasseienklim in Montmartre.

Vos pokert

Vos zat voor de valpartij en toonde zich de sluwste en de sterkste in de kopgroep. Voor de laatste passage van Montmartre pokerde ze uitstekend en gebruikte een aanval van haar oude rivale Lizzie Deignan om samen met de jonge Hongaarse Vas weg te rijden.

Met zijn tweeën begonnen ze aan de klim naar de Sacré-Coeur, maar op de top voelden ze toch de hete adem van Kopecky en Faulkner in de nek.

Wat volgde was een zenuwslopende slotfase, waarin Vos en Vas een voorsprong van amper acht seconden verdedigden. Bij het passeren van het Louvre, op drie kilometer van de finish, sloten Faulkner en Kopecky aan.

De aanval van de Amerikaanse bleek vervolgens de juiste.

2:55 Dubbel gevoel bij zilveren Vos: 'Spel gespeeld, maar had ook gewoon zere benen'

Twaalf jaar geleden werd Vos in Londen al eens olympisch kampioen op de weg. Sterker, in vier van de tien edities van de olympische wegrit voor vrouwen ging het goud naar een Nederlandse. Maar drie jaar geleden verrekenden de superieure Oranje-vrouwen zich lelijk op de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer.

'Nooit meer Tokio', was sindsdien het mantra van de Nederlandse rensters. Voor Parijs waren dan ook stevige afspraken gemaakt: de snelle sprinter Wiebes gold als kopvrouw, met Vos (bezig aan haar vijfde Olympische Spelen) en Vollering als alternatieven en Ellen van Dijk in een dienende rol.

Afghaanse zussen in de kopgroep

Na een uurtje koersen was de vlucht van de dag gevormd. Opvallend genoeg zaten de Afghaanse zussen Yulduz (24) en Fariba (21) Hashimi daarbij. Vorig jaar debuteerden zij bij de wereldkampioenschappen in Glasgow met de laatste plaats op de gemengde tijdrit. Achteraf spraken ze over hun grote droom: "Meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs."

De andere koplopers waren de Slowaakse Nora Jencusova, Hanna Tserach (Belarus, rijdend onder neutrale vlag), Thi That Nguyen (Vietnam) en de Israëlische Rotem Gafinovitz.

Binnen de kopgroep zagen we trouwens nog een fraai staaltje solidariteit. Toen Jencusova pech kreeg met een aflopende ketting kreeg ze een duwtje in de rug van de Afghaanse zusjes Hashimi.

0:53 Solidariteit in kopgroep: Slowaakse Jencusova wordt naar boven geduwd

Uiteindelijk zette Ellen van Dijk zich op kop van het peloton om tempo te maken, met Vos, Wiebes en Vollering in slagorde achter zich, maar de zes koploopsters hielden het vol tot in de straten van Parijs.

Op de Col du Pavé des Gardes, de laatste heuvel voor Parijs, losten Tserach en Fariba Hashimi hun medevluchters en het tweetal hield het vol tot vlak voor de eerste passage in Montmartre.

Vollering en Wiebes op achterstand door valpartij

Eenmaal terug in Parijs regende het aanvallen in het peloton, waarbij vooral Vos opvallend attent voorin zat. Dat bleek te lonen toen het peloton onbedoeld in stukken brak door een valpartij van de Amerikaanse Chloé Dygert en de Zwitserse Elise Chabbey.

Vos zat voor de val en kon zo mee met de voorsten, maar Wiebes, Vollering en ook die andere topfavoriet Kopecky moesten in de achtervolging.

0:36 Valpartij vlak voor eerste passage Montmartre: Dygert tegen de grond, Kopecky opgehouden

De Belgische wereldkampioen Kopecky reed in haar eentje het gat op de koploopsters dicht. Vollering had een zwaardere taak, want zij moest alles op alles zetten om het gat van zo'n 45 seconden dicht te rijden voor zichzelf en Wiebes.

Wiebes zette alles op alles om terug te keren, maar dat bleek vergeefs.

Vos en Vas vooruit

De negen koploopsters keken vooral naar elkaar en daardoor ging het tempo er helemaal uit. Lizzie Deignan, die even daarvoor had moeten lossen, keerde terug en ging meteen in de aanval. Vos zag het gevaar en dook in haar wiel, met de Hongaarse Vas.

1:02 Is dit de beslissing? Vos pokert, profiteert en rijdt weg met Vas

Deignan moest daarna al snel weer lossen en zo bleven Vos en Vas met z'n tweeën over. Met een voorsprong van 28 seconden op het vijftal Kopecky, Faulkner, Mavi García, Noemi Rüegg en Pfeiffer Georgi begonnen de twee aan de laatste Montmartre-klim.

Faulkner en Kopecky bleken de sterksten, kwamen meter voor meter dichterbij en sloten op drie kilometer voor de streep zelfs aan. De Amerikaanse koos vervolgens het juiste moment voor de aanval.