Wielrensters waken in Parijs voor Tokio-scenario: 'Blijft lastig zonder communicatie'

Voor de Nederlandse wielrensters moet vrijwel alles in Parijs vandaag anders dan in Tokio. Niet opnieuw vier kapiteins op één schip, niet opnieuw een gebrek aan communicatie en niet opnieuw een zilveren medaille wanneer het goud hoort te zijn.

Annemiek van Vleuten was de beste bij de vorige Spelen in Tokio, maar kon de al vroeg ontsnapte Anna Kiesenhofer niet meer inhalen. Sterker nog: Van Vleuten wist niet eens dat de Oostenrijkse nog voor haar reed.

Zo'n scenario wil de Nederlandse ploeg, die bestaat uit Lorena Wiebes, Demi Vollering, Marianne Vos en Ellen van Dijk, nu koste wat kost voorkomen.

Geen oortjes en kleine ploegen

Maar dat is nog niet zo makkelijk. Op de Olympische Spelen rijden wielrenners - net als op andere kampioenschappen - namelijk zonder communicatie via oortjes. De sporters moeten daarom beter opletten en kunnen niet zomaar terugvallen op informatie van de ploegleider.

Daarnaast zijn de ploegen heel klein, waardoor favorieten minder helpers tot hun beschikking hebben. Deze combinatie maakt de olympische wegwedstrijd heel lastig te controleren. Daar maakte Kiesenhofer dankbaar gebruik van in Tokio.

ANP Annemiek van Vleuten juicht alsof ze goud wint in Tokio

"Ik geef zo'n kopgroep eigenlijk opnieuw veel kans", zegt de inmiddels gestopte Van Vleuten voor de wegrace in Parijs. "De kwaliteit van het peloton is ook wat lager dan in de WorldTour-wedstrijden. Kijk maar hoeveel goede Nederlandse renners er niet mogen rijden."

Daarnaast zijn niet alle favorieten goede sprinters. "En dus willen veel renners niet met Wiebes of Lotte Kopecky (België) naar de streep rijden. Veel ploegen zullen aanvallend rijden."

Zonder radiocommunicatie is het voor het peloton moeilijk om te weten wat precies de situatie in koers is. Hoe goed werken de koplopers samen? En hoeveel voorsprong hebben ze precies? En wie zitten er allemaal bij? Normaal krijgen wielrenners constant antwoord op deze vragen, behalve bij kampioenschappen.

Anders communiceren blijkt lastig

"We werken dan wel met borden langs de kant, waar verzorgers informatie op schrijven. Maar die kun je missen", zegt Van Vleuten. "In Tokio heb ik volgens mij niet één van die borden gezien."

En dus staat de Nederlandse ploeg in Parijs voor een grote uitdaging. Hoe voorkom je een scenario zoals in Tokio? "Er moet een heldere taakverdeling zijn, met niet alleen renners die voor eigen kans mogen gaan."

Start om 14.00 uur De wegwedstrijd voor vrouwen start zondag om 14.00 uur. De finish wordt tussen 17.30 uur en 18.15 uur verwacht. De koers is live te volgen via ons liveblog. De ontknoping is ook te zien in de televisieuitzending op NPO1 en de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Van vier kapiteins op een schip is in Parijs geen sprake. Iedereen in de Nederlandse ploeg heeft een rol toegewezen gekregen. Gingen ze niet akkoord met die rol, dan zouden ze buiten de selectie vallen.

Wiebes is naar voren geschoven als kopvrouw, Van Dijk als wegkapitein en controleur. De rollen van Vos en Vollering zijn, om de concurrentie niet te veel voorkennis te geven, niet publiekelijk bekendgemaakt.

Voor welke renners is het parcours in Parijs het meest geschikt? Roxane Knetemann verkende het olympische wielerparcours:

2:35 Knetemann verkent olympisch parcours: Grote kans voor Van der Poel, maar ook voor Wiebes

"Van Dijk wordt cruciaal voor de kansen van Nederland", zegt Van Vleuten.

Ook Van Dijk ziet een belangrijke rol voor zichzelf: "Het is lastig dat we informatie missen, maar we zijn het na alle EK's en WK's ook wel een beetje gewend. Daarnaast kunnen we elkaar in dit kleine peloton makkelijk opzoeken."

"Onze rollen zijn voor ons al heel lang duidelijk. We hebben tijd gehad om heel veel scenario's door te spreken en te bedenken."

Plan bij elke letter van het alfabet

Vollering haakt daarop in. "Je moet de koers heel flexibel benaderen en je kunt ook niet zomaar als ploeg op kop gaan rijden, want je hebt maar heel weinig renners. We zullen dus zien hoe het gaat. We hebben een plan bij elke letter van het alfabet."

Plan K kan naast 'plan kopgroep' ook voor 'plan Kopecky' staan. Op papier is de Belgische wereldkampioen de grote favoriet voor de zege, ze heeft alleen geen hele goede ploeg om zich heen.

Kopecky is een betere klimmer dan Wiebes en een betere sprinte dan Vollering, waardoor de Nederlandse ploeg moet oppassen voor de Vlaamse. Wiebes en Vollering zijn echter niet bang voor hun ploeggenoot is bij SD Worx.

AFP Lorena Wiebes en Lotte Kopecky zijn ploeggenoten bij SD Worx

Andere sterke rensters zijn onder anderen Elisa Longo Borghini (Italië), Kasia Niewiadoma (Polen) en kersvers olympisch tijdritkampioen Grace Brown (Australië).

Voor deze rensters geldt ongetwijfeld dat ze een tactiek hebben bedacht om de Nederlandse vrouwen het leven zuur te maken. Misschien sturen ze wel een ploeggenoot mee in een kopgroep.

De Nederlandse ploeg maakt veel kans op goud, maar het blijven de Olympische Spelen. Een verrassing ligt altijd op de loer.