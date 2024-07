Olympische tijdritdroom van Vollering en Van Dijk in duigen: 'Ben best emotioneel, merk ik'

ANP Demi Vollering net naast het podium in olympische tijdrit

Demi Vollering en Ellen van Dijk zetten allebei in op een medaille in de olympische tijdrit, maar kwamen tekort. "Ik ben best emotioneel, merk ik", reageerde Vollering, die vijfde werd.

De winnares van de Tour de France van 2023 hoorde vooraf niet bij de topfavorieten, maar droomde stiekem toch van een medaille. "Ik baal hiervan en het gaat waarschijnlijk in de komende tijd nog wel meer pijn doen."

"Het was heel speciaal vandaag en ik ging de laatste weken stiekem toch een beetje dromen van een mooie podiumplek hier. Dat dat dan niet lukt, is gewoon zonde."

Van Dijk, die zeven weken geleden haar enkel brak en daardoor een verre van perfecte voorbereiding kende, eindigde als elfde. Om het podium te halen, had ze ruim een minuut sneller moeten rijden. "Ik was niet goed genoeg. Je hoopt op zo'n dag dat je dieper kunt gaan dan je ooit bent gegaan. Door de vele bochten en drempels in het parcours kwam ik alleen nooit echt in een goed ritme."

"Dat is natuurlijk balen, maar je blijft op de Spelen toch vechten tot de finish. Ik moet nog even laten bezinken dat het niet gelukt is."

Spekglad parcours

De vele bochten zijn al genoemd, maar de regen maakte het nog lastiger. "Het was natuurlijk heel glad", reageerde Vollering. "Misschien heb ik het daar laten liggen. Ik ging sommige bochten echt vierkant door omdat mijn achterwiel meermaals wegslipte. Dat gaat in je hoofd zitten."

Van Dijk ervoer hetzelfde. "Ik was vandaag wel extra bang om te vallen. Ik zal daardoor wel veel tijd verloren hebben in de bochten, maar ja, dat hebben er volgens mij wel meer", relativeerde de ervaren renster haar prestatie.

Door haar valpartij van begin juni, waarbij Van Dijk haar enkel brak, was ze extra bang was om te vallen. De breuk in haar enkel is nog niet helemaal geheeld. "Als ik nu weer val, kan ik nog niet goed uit mijn pedaal klikken bijvoorbeeld. Het speelt gewoon mee in je onderbewuste."

De winst ging uiteindelijk naar de Australische Grace Brown, die maar liefst anderhalve minuut sneller was dan haar naaste concurrenten. "Ik was er niet van op de hoogte dat zoveel rensters onderuit gingen", zei de winnares na afloop.

"En ik denk ook dat dat iets goeds is. Dan kan je de bochten blijven nemen hoe je wilt, zonder bang te worden van verhalen over anderen."

Met vertrouwen naar de wegwedstrijd

Winnen is echter nog iets anders dan overeind blijven, weet Brown. "Hier heeft zoveel werk in gezeten. Van het testen van posities tot wat voor tandwieltjes je gebruikt, overal werd naar gekeken en we hebben met alles rekening gehouden. Nu ga ik het vieren, want we hebben nog een week tot de wegwedstrijd gepland staat."

Niet alleen Brown, maar ook de Nederlandse vrouwen nemen veel positieve punten mee naar de olympische wegwedstrijd op 3 augustus. "Eigenlijk reed ik hele goede wattages", zei Vollering. "Misschien was dit zelfs mijn beste tijdrit ooit, zeker omdat het zo'n vlak parcours is ben ik tevreden, want eigenlijk werkt dat in mijn nadeel."

Voor Van Dijk zit het positieve aspect meer in het feit dat ze na haar crash op tijd fit was voor Parijs. "Uiteindelijk ben ik gewoon heel trots dat ik hier aan de start kon staan."

