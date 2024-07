ANP Zwemster Tess Schouten met een mondkapje in Parijs

NOS Sport • vandaag, 12:04 Zorgen rond corona nemen toe bij Spelen, journalisten gevraagd mondkapje te dragen Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen



Eens maar nooit meer. Dat is bij velen de heersende gedachte als het over de Olympische Spelen van 2021 in Tokio gaat met de toen geldende coronamaatregelen. Toch waart het virusmonster ook rond bij de Spelen in Parijs. NOC*NSF neemt steeds meer maatregelen.

Zaterdagochtend kwam van de Nederlandse sportkoepel het verzoek of journalisten in de besloten en drukke ruimtes van de mixed zone een mondkapje willen dragen tijdens interviews met de sporters.

Afgelopen donderdag vertelde chef de mission Pieter van den Hoogenband bij een persmoment dat dergelijke maatregelen (nog) niet nodig waren. Hij deed vooral een beroep op het gezonde verstand van de atleten. De zorgen nemen nu dus toe.

Geen maatregelen tijdens mediatour olympisch dorp

Er doken de voorbije dagen nauwelijks mondkapjes op binnen de olympische muren in Parijs. En in aanloop naar de Spelen werd het olympisch dorp nog veelvuldig bezocht door internationale media, die op bepaalde momenten een kijkje bij de sporters mochten nemen. Voorzorgsmaatregelen? Die waren er niet.

Mondkapjes waren er deze week wel bij de Nederlandse wielerploeg. De wielerbond had kennelijk een voortschrijdend inzicht en vroeg bij een persmoment, op een locatie buiten Parijs, zelfs of de aanwezige journalisten een mondkapje wilden dragen. Het was een fenomeen dat eerder deze maand ook in de Tour de France weer te zien was.

ANP Chef de mission Pieter van den Hoogenband

De Nederlandse atleten kregen volgens Van den Hoogenband eerder al het advies om mondkapjes te dragen in drukke situaties en om die plekken het liefst niet op te zoeken. Lukt dat niet? Draag dan een mondkapje, luidt het devies.

NOC*NSF verplicht sporters niet een mondkapje te dragen, maar drukt de atleten wel op het hart om waakzaam te zijn. De sportkoepel communiceerde drie adviezen om de kans op besmetting zou klein mogelijk te houden.

Het voelt gek, want heel veel mensen zijn covid eigenlijk al vergeten. Zwemster Kira Toussaint over de hygiëneprotocollen in Parijs

"Onze sporters zijn bewust dat covid effect heeft op je lichaam. De prestatie komt in gevaar als je bepaalde zaken niet zorgvuldig doet", vertelde Van den Hoogenband. "Dus die richtlijnen hebben we aan de sporters meegegeven. Het is inmiddels onderdeel van het bestaan als topsporter."

Bij eventuele symptomen zijn er voor de atleten coronatesten beschikbaar. "Je moet dan proberen om ook voor je omgeving te zorgen", aldus Van den Hoogenband. De oud-zwemmer benadrukte dat de sporters niet uit competitie worden gehaald bij een eventuele besmetting. "Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken."

NOS De adviezen vanuit NOC*NSF ten aanzien van het coronavirus

Volgens Kira Toussaint worden de maatregelen binnen de zwemploeg nageleefd. "We hebben met het zwemteam afgesproken dat we een strikt hygiëneprotocol hebben", zei ze eerder deze week. "We lopen op drukke plekken met mondkapjes en dragen deze ook in de bus."

"Het voelt gek, want heel veel mensen zijn covid eigenlijk al vergeten. Het zal zonde zijn als je je hele leven voor de Spelen hebt getraind en dat je dan ineens hier in Parijs ziek wordt", aldus Toussaint.

Tennisster Demi Schuurs merkt in het olympisch dorp dat sporters op een verschillende manier contact met elkaar hebben. De een is voorzichtiger dan de ander. "Het is de verantwoordelijkheid van elke atleet hoe hiermee om te gaan. Je wil op de Spelen een medaille pakken, dus daar heb je dan alles voor over."

ANP Kira Toussaint

Het is duidelijk dat in Parijs de zorgen rond de verspreiding van het coronavirus toenemen, en niet alleen bij de Nederlandse ploeg. De voorbije dagen verschenen er namelijk steeds meer berichten over landen die met het coronavirus te maken hebben gekregen.

Zo mochten enkele positief geteste atleten uit België niet naar Parijs afreizen en bij de waterpolovrouwen van Australië werden vijf besmette speelsters gescheiden van de rest van de selectie. Het vijftal mocht onder voorwaarden blijven meetrainen en werd verzocht om uit het water een mondkapje te dragen.

Ook in het Franse mannenjudoteam dook er onlangs een coronageval op, waardoor het trainingskamp werd ingekort. Een Franse voetbalster en hordenloopster ontvingen eveneens een positieve test.