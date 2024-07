NOS Sport • gisteren, 23:49 Olympische Spelen begonnen met indrukwekkende en verregende ceremonie in Parijs

2:00 Terugkijken: de olympische openingsceremonie in Parijs van vier uur in twee minuten

De Olympische Spelen van 2024 zijn officieel begonnen met een spectaculaire maar ook verregende openingsceremonie op en langs de Seine in Parijs. Atlete Marie-José Pérec en judoka Teddy Riner ontstaken het olympisch vuur, waarna de Canadese zangeres Céline Dion een memorabel optreden gaf.

De Nederlandse boot was als 146ste aan de beurt in de botenparade en de in het wit geklede enthousiaste Nederlandse ploeg werd vanaf de kant vol overgave toegejuicht door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Sla de carrousel over 0:23

Getty De Nederlandse boot

Wie is 'Zorro', wie is de laatste olympische fakkeldrager? Dat waren voor de openingsceremonie de grote vragen. Met filmpjes van 'Zorro' en de vlam op allerlei plekken in de Franse hoofdstad, vliegend over de Seine zelfs, bouwde de organisatie de spanning op.

Grieken openen botenparade, Lady Gaga opent de show

Geen spektakel in een stadion, zoals gewoonlijk, maar een show in de open lucht, midden in de stad. Een botenparade. Parijs wilde het anders doen. Met de nodige risico's, want de buitenshow betekende ook een ongekende veiligheidsoperatie.

Ondertussen legden onder een grijze bewolkte hemel de boten met de sporters, met Griekenland traditioneel als eerste, de route van 6 kilometer af, van Pont d'Austerlitz bij het park Jardin des Plantes tot Pont d'Iéna, tegenover de Eiffeltoren bij Trocadéro.

Sla de carrousel over EPA De Franse politie in actie rond de start van de Olympische Spelen

EPA Lange rijen in Parijs voor de openingsceremonie

Langs de hogere plekken aan de Seine was er plaats voor 222.000 toeschouwers en verder waren er 104.000 betalende toeschouwers welkom op de lagere kades. Ze zagen een eerste optreden van de Amerikaanse Lady Gaga.

Nadat de Mona Lisa door de Minions van de bodem van de Seine was opgepikt, een indrukwekkende versie van de Marseillaise, het Franse volkslied, vanaf het dak van Le Grand Palais ten gehore was gebracht door zangeres Axelle Saint-Cirel en de boten van onder meer Israël en Palestina voorbij waren gekomen, was het tijd voor Oranje.

Op een fraai met Peru gedeeld schip voer de Nederlandse equipe, als 'Team Pays-Bas' volgens het Franse alfabet als 146ste aan de beurt, voorbij. Handbalster Lois Abbingh en 3x3-basketballer Worthy de Jong zwaaiden met de vlag terwijl de regen met bakken uit de hemel viel.

Reuters Het was dweilen met de kraan open bij de openingsceremonie

Onder een donkere sterrenhemel maakte 'Zorro' plots weer zijn opwachting met de vlam als middelpunt van een doorlopende modeshow. Het was de opmaat voor de flitsende entree van de Franse boot, als gastland volgens traditie de laatste van de parade.

En het spektakel ging verder. De sterren van de Europese Unie fonkelden rond de Eiffeltoren, de olympische ringen schitterden en een spectaculaire dans- en muziekshow ging naadloos over in het gevoelige Imagine, gezongen vanaf een drijvend platform op het water met een oproep tot vrede als besluit.

Galopperend paard

Een amazone op een metalen paard galoppeerde over het water van de Seine met de olympische vlag op de rug naar het Place du Trocadéro, waar de olympische vlag werd gehesen onder de Eiffeltoren en IOC-president Thomas Bach een toespraak hield. De Franse president Emmanuel Macron verklaarde de Spelen om 22.53 uur voor geopend.

En toen het hoogtepunt van de ceremonie: het ontsteken van het vuur.

In 1992 in Barcelona schoot paralympisch boogschutter Antonio Rebollo de fakkel in brand met een pijl, in 1996 in Atalanta ontroerde Muhammad Ali, trillend van de ziekte van Parkinson, en in Sydney in 2000 ontstak de Australische atlete Cathy Freeman, van aboriginal komaf, de vlam.

Sla de carrousel over 1:32

EPA Openingsceremonie OS

2:00

En nu in Parijs. Daar overhandigde 'Zorro' de fakkel aan Zinedine Zidane, maar het Franse voetbalicoon was niet de laatste. Tennislegende Rafael Nadal stapte met de fakkel op een boot met Serena Williams, Nadia Comaneci en Carl Lewis weer terug de Seine op.

Zo bleef na een show van meer dan 3,5 uur nog steeds onduidelijk wie het olympisch vuur zou ontsteken. Aan land kregen achtereenvolgens onder anderen Amélie Mauresmo en Tony Parker het vuur in handen en de tocht ging langs het Louvre en onder de Arc de Triomphe door.

In de stromende regen waren het uiteindelijk atlete Marie-José Pérec en judoka Teddy Riner die een brandende luchtballon de lucht in lieten gaan. Zo ging het olympisch vuur branden. Céline Dion, die lijdt aan een zeldzame zenuwziekte, zorgde tot tranen geroerd zingend vanaf de Eiffeltoren voor het kippenvelmoment.

3:33 Céline Dion treedt bij Olympische Spelen voor het eerst op sinds afzeggen wereldtournee