AFP Medewerkers van SNCF naast een trein van de TGV

NOS Nieuws • vandaag, 17:42 Treinverkeer Frankrijk komt weer op gang: dit weten we nu over de sabotageactie

Het treinverkeer in Frankrijk komt weer op gang na de nachtelijke sabotageacties op het spoor, meldt minister van Transport Vergriete. Er zijn nog altijd veel vertragingen, maar er vallen nog maar weinig treinen uit. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van gemiddeld een uur tussen Parijs en steden als Lille en Straatsburg. Naar verwachtingen zullen maandag alle treinen weer volgens normale dienstregeling rijden.

Ook de hogesnelheidstreinen (TGV) van Parijs richting Bretagne en Bordeaux rijden weer. Deze verbindingen waren vanochtend het zwaarst getroffen. Van het station Montparnasse in Parijs was lange tijd vrijwel geen enkel treinverkeer mogelijk.

Wat is er precies gebeurd?

Vannacht werden op drie locaties verdeeld over Frankrijk treinfaciliteiten van spoorwegmaatschappij SNCF in brand gestoken. Op een locatie is een aanval voorkomen. Details daarover ontbreken. De sabotageacties waren in dunbevolkt gebied langs de spoorlijn. Pas in de loop van de ochtend werd de omvang van de schade duidelijk.

NOS Sabotageacties op het TVG-netwerk

Door de vernielingen werd het treinverkeer in het hele land ontregeld. Vanavond is in Parijs de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Honderdduizenden reizigers zijn getroffen.

Medewerkers van SNCF proberen al de hele dag de beschadigde spoorwegfaciliteiten te repareren.

De burgemeester van Vald'Yerre, waar een van de sabotageacties was, zegt dat er van buitenaf geen brand was te zien omdat er kabels in de grond zijn doorgebrand en doorgesneden. Hij zegt dat de daders precies wisten wat ze deden. Ook op de andere twee locaties zijn kabels doorgebrand en doorgesneden.

Wie zit hier achter?

De directeur van SNCF, Jean-Pierre Farandou, zei op een persconferentie dat "een stel onverantwoordelijke krankzinnigen" de sabotageacties hebben gepleegd. Hij noemt het "een aanslag op Frankrijk en op de Olympische Spelen". Franse ministers spreken van een criminele actie.

De actie is nog niet opgeëist en er zijn er ook nog geen verdachten of motieven in beeld. Volgens de Franse premier Gabriel Attal maken speciale Franse eenheden jacht op de daders. Hij noemde de aanval "een grote voorbereide en gecoördineerde sabotageactie".

EPA De Franse politie in actie rond de start van de Olympische Spelen

Verschillende Franse media schrijven dat er in mei een soortgelijke actie was op een spoorlijn van de TGV tussen Aix-en-Provence en Marseille. Dat was op de dag dat de olympische vlam naar Marseille kwam. Naar dat incident wordt nog onderzoek gedaan.

Heeft de actie invloed op de openingsceremonie?

De organisatie van de Olympische Spelen zei vanmiddag dat ondanks de sabotageacties de openingsceremonie doorgaat zoals gepland.

De ceremonie is op de Seine midden in de stad. Het is voor het eerst dat de openingsceremonie niet in een stadion is. Het gebied rondom de Seine was al zeer streng beveiligd, toegang is alleen mogelijk voor mensen met een speciale QR-code. Ook voor de rest van de Olympische Spelen heeft de sabotageactie geen gevolgen, melden de organisatie en de verantwoordelijke ministers.

Wat zijn de gevolgen voor Nederlanders?

Passagiers die in Nederland opstappen voor een reis naar Parijs lijken vooralsnog weinig hinder te ondervinden. Volgens de NS was het niet ongebruikelijk druk op de treinstations in Rotterdam en Amsterdam.

Eurostar heeft voor vandaag wel een kwart van zijn dienstregeling geschrapt. Dat is de spoorwegmaatschappij ook van plan morgen en zondag. Vanwege de sabotage wordt de internationale trein van Nederland naar Parijs omgeleid. Reizigers kunnen kosteloos hun reis annuleren of aanpassen of hun geld terugkrijgen.