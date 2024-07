NOS Sport • vandaag, 14:56 Zidane, Dujardin of Pérec: wie is 'Zorro', de laatste olympische fakkeldrager?

Met 3.000 dansers, musici en acteurs belooft de olympische openingsceremonie in Parijs (om 19.30 uur) een knallend spektakel te worden. Meer dan honderd boten met duizenden atleten varen zes kilometer lang over de Seine, met als eindstation de Eiffeltoren.

Maar de grote vraag blijft: wie ontsteekt vanavond de olympische vlam? Het is nog steeds een van de best bewaarde geheimen.

De organisatie van de Spelen gebruikte onder meer de schuilnaam 'Zorro'. En de publieke omroep France Télévisions maakte het nog een stukje spannender door een video te delen waarin een persoon te zien is in een zwart gewaad met een masker op, die een olympische vlag als een mantel om zijn schouders hangt.

Tot vanmiddag wist de uitverkorene zelf ook nog niet dat hij vanavond het olympische vuur als laatste zal dragen. "Ik zal de persoon vandaag op de hoogte brengen", aldus Tony Estanguet, voorzitter van het organisatiecomité. "Het is een gewaagde keuze", zegt hij. "Maar het is wel een manier om alles geheim te houden en voor een verrassing te zorgen."

Lange reis vanuit Olympia

De olympische vlam heeft al een lange estafettereis achter de rug. Op 16 april werd de fakkel traditioneel ontstoken in het oude Olympia in Griekenland. Eerst werd het vuur daarna naar Athene gebracht, waar ooit - 776 voor Christus - de eerste Olympische Spelen waren.

De traditie van de olympische vlam is overigens nog niet zo oud. Tijdens de Spelen van Amsterdam in 1928 brandde het olympisch vuur voor het eerst in de Marathontoren van het Olympisch Stadion. In 1936 maakte de vlam voor het eerst een tocht, vanuit Olympia naar Berlijn, voor de Spelen van Nazi-Duitsland.

Sindsdien reisde de vlam ter land, ter zee, in de lucht én zelfs in de ruimte.

1:08 Olympisch vuur aangestoken in Olympia, waar ooit eerste Spelen waren

In aanloop naar de Spelen van dit jaar trok de vlam van Athene naar de nabijgelegen haven van Piraeus en per boot naar Marseille. Daarna ging de fakkel op tour door heel Frankrijk. En daarbij werden de Franse overzeese gebieden, zoals Guadeloupe, Polynesië en Martinique, niet overgeslagen.

De eerste drager was de Griekse kanovaarder Stefanos Douskos. Daarna werd het vuur aan tientallen mensen overgedragen in deze maandenlange estafette. Denk aan oud-basketballer Tony Parker, oud-voetballer Didier Drogba, oud-voetbaltrainer Arsène Wenger, Formule 1-coureur Charles Leclerc, actrice Halle Berry en rapper Snoop Dogg. En ook de Nederlanders Ireen Wüst en Ranomi Kromowidjojo mochten de fakkel dragen.

Maar wie wordt de laatste in die rij?

Pérec, Riner, Dujardin, Sy en Zidane worden genoemd

Veelvuldig genoemd wordt Marie-José Pérec, de atlete gespecialiseerd in de 200 en 400 meter sprint die drie gouden olympische medailles won. "De meest legitieme keuze", aldus de Franse krant L'Equipe.

Of de Franse judoka Teddy Riner? Zelf beweerde de tweevoudig olympisch kampioen bij de zwaargewichten al met klem tegen de Franse televisiezender RMC dat hij het "zeker" niet is.

Openingsceremonie bij de NOS De openingsceremonie van de Olympische Spelen is vanaf 18.45 uur live te volgen via NOS.nl, NPO 1 en de NOS-app. In tegenstelling tot andere jaren komen de landen niet één voor één een stadion binnenlopen, maar komen ze per boot aanvaren over de rivier de Seine. Vanaf 23.10 uur is de eerste Studio Parijs te zien, gepresenteerd door Dione de Graaff, met als vaste analytici onder anderen Dafne Schippers, Annemiek van Vleuten en Epke Zonderland.

Door de schuilnaam Zorro denkt men ook aan de acteur Jean Dujardin, die de hoofdrol heeft in een nieuwe serie over de gemaskerde held. Ook wordt de Franse acteur Omar Sy, bekend door zijn hoofdrollen in Intouchables en Lupin, genoemd.

En dan is er nog de naam van Zinédine Zidane die hardnekkig rondzingt. Hij was driemaal wereldvoetballer van het jaar en winnaar van het WK (1998) en EK (2000), maar kwam nooit uit op de Spelen. Al had hij wel een rolletje in de film Asterix en de Olympische Spelen als Numérodix (Nummer 10), die opduikt als de bal wordt uitgevonden. Zidane was ook een van de ambassadeurs voor het Franse olympische bid.

"Ik hoop dat Zinédine de laatste vlamdrager zal zijn", zei Michel Platini al. De oud-voetballer was zelf in 1992 fakkeldrager bij de Winterspelen van Albertville in Frankrijk.

Aanslagen

Er wordt ook gedacht aan de aanslagen in Parijs van november 2015, waarbij 130 mensen werden gedood in concertzaal Bataclan, stadion Stade de France en een aantal restaurants.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zei dat ze na die afschuwelijke gebeurtenissen besloot om het olympische bid voor haar stad te steunen om zo de Parijzenaren een hart onder de riem te steken.

Het zou dus ook nog goed kunnen dat een overlevende van de aanslagen vanavond de vlam aan zal steken.