ANP Femke Bol juicht na haar gouden race

NOS Sport • vandaag, 11:05 'Bol scheelt maar één letter van Bolt', buitenlandse media lyrisch over Bol

Niet alleen Nederland stond zaterdag even op zijn kop na de de fenomenale eindsprint van Femke Bol. Ook in het buitenland is met bewondering gereageerd.

De Britse krant The Guardian vergelijkt Bol zelfs met Usain Bolt, het Jamaicaanse atletiekicoon met acht gouden medailles op de Spelen. Bol's only a "t" off, oftewel: Bol scheelt maar één letter van Bolt.

Maar de vergelijking gaat verder dan de achternamen. Sinds Bolt in 2016 met pensioen ging, mist atletiek een superster waarvoor mensen naar het stadion te komen. Maar Bol bracht de 70.000 toeschouwers in Stade de France in vervoering, schrijft The Guardian. "Haar duel met Sydney McLaughlin-Levrone op de 400 meter horden wordt een van de must-see evenementen van dit toernooi."

Buitenaards

In de finale van de 4x400 meter was Bol de laatste loper. Ze haalde maar liefst drie atleten in. Met lange soepele passen en een ontspannen gezicht kwam ze vele meters vóór de Amerikaanse Kaylyn Brown over de streep.

De Belgische krant Het Laatste Nieuws noemt de prestatie van Bol 'buitenaards'. Ook Het Arabische Al Jazeera is uitzinnig over het 'volkomen briljante slot' van de 4x400 meter gemengde estafette. 'Dit was puur sportdrama'.

1:17 'Finkiebo': hoe de waanzinnige sprint naar goud van Bol klonk over de wereld

Het Amerikaanse ESPN laat Bols teamgenoot Eugene Omalla aan het woord, die tot voor kort nog uitblonk in het Amerikaanse universiteits-atletiek en lastminute inviel voor de geblesseerde Liemarvin Bonevacia.

"Ik blijf tegen mensen zeggen dat het maar twee woorden zijn: het is 'Femke Bol'. Ze is gewoon speciaal. Ze is een talent dat je maar één keer in je leven tegenkomt."

AFP Isaya Klein Ikkink, Eugene Omalla, Lieke Klaver en Femke Bol juichen na het winnen van goud

Het Amerikaanse NBC deelt op YouTube de beelden van de eindsprint met als tekst: "Femke Bol zet de turbo aan in dramatische ontknoping van de 4x400 gemengde estafette".

Ook de Franse sportkrant L'Équipe pakt uit in zijn commentaar. Uitgebreid wordt Bols "lange pas met verontrustende ontspanning", besproken, want "dankzij de waanzinnige laatste stappen van Femke Bol won Nederland goud".