Hassan na serieuze eindsprint naar finale 5.000 meter, Koster net niet geplaatst

3:43 Hassan plaatst zich voor finale 5.000 meter

Sifan Hassan heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de 5.000 meter, die maandagavond op het programma staat. De atlete klokte in haar eerste race die ze in Parijs liep een tijd van 14.57,65.

Daarmee kwam Hassan als tweede over de streep, achter wereldkampioen Faith Kipyegon uit Kenia (14.57,56). Ook wereldrecordhouder Gudaf Tsegay plaatste zich voor de finale, de Ethiopische werd vijfde.

"Voor mij is de eerste wedstrijd altijd moeilijk", zei Hassan na de finish. "Ik weet niet waar iedereen is, dan word ik super zenuwachtig. Dan is mijn ademhaling niet goed. De eerste drie kilometer was het heel moeilijk. Daarna was ik opgewarmd en had ik controle."

Koster net niet

Maureen Koster kwam in de kwalificatie net niet bij de eerste acht van haar serie. Pas in de laatste meters werd Koster, die lang goed voorin liep, ingehaald. In 15.03,66 kwam zij als tiende over de streep en greep zo naast een finaleplaats.

"Heel zuur. Het was een lastige wedstrijd en in de laatste ronde ging ik bijna onderuit", vertelde Koster. "Ik denk dat dat me veel gekost heeft, waardoor ik het niet af kon maken."

Reuters Sifan Hassan na de finish

Hassan probeerde energie te besparen en dribbelde in de eerste kilometers rustig achteraan, terwijl Yuma Yamamoto voor de groep uit spurtte. Niemand reageerde op de aanval van de Aziatisch kampioen uit Japan, die zich met een solo hoopte te verzekeren van een plekje bij de eerste acht.

Met nog vijf volle ronden voor de boeg ging het tempo omhoog, werd Yamamoto ingerekend en wist Hassan dat het tijd was om op te schuiven. Ogenschijnlijk zorgeloos meldde ze zich bij haar grootste concurrenten, maar er was een serieuze eindsprint nodig om bij de eerste acht te eindigen.

"Ik zag dat er negen mensen waren, toen dacht ik 'nee, nee, ik moet top vijf'." Wat de eerste race zegt over haar vorm in Parijs, durft de 31-jarige atlete niet te voorspellen. "Dat weet ik ook niet, Ik ben dankbaar dat ik niet geblesseerd ben. We gaan zien hoe goed ik ben."

Drie onderdelen in Parijs

Met die woorden begint Hassan aan haar bijzondere olympische missie. Na de finale op de 5.000 meter maandagavond, loopt ze op vrijdag ook de dubbele afstand. Op de slotdag (zondag) laat Hassan het Stade de France achter zich om door de straten van Parijs de marathon te lopen.

Drie jaar geleden combineerde Hassan in Tokio ook drie afstanden, de 1.500, 5.000 en de 10.000 meter. Dat leverde twee gouden en een bronzen medaille op.