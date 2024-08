Bol en co testen paarse atletiekbaan, waar Nederlandse medailles worden verwacht

Getty Images Femke Bol in Parijs

Stade de France, daar moet het vanaf vandaag gaan gebeuren voor de atleten op de Olympische Spelen. Femke Bol en Sifan Hassan zijn voor de Nederlandse ploeg de grote blikvangers en moeten voor medailles gaan zorgen, denken oud-atleten Dafne Schippers en Gregory Sedoc.

De Nederlandse atletiekploeg kan een dag van tevoren alvast een kijkje nemen en trainen op de baan. Lieke Klaver komt als eerste van de Nederlanders het stadion binnenlopen. Met open mond kijkt ze om zich heen. Bol volgt niet veel later. Zij kijkt eveneens verwonderd het stadion rond.

Ook Schippers en Sedoc kijken hun ogen uit. Met name de paarse kleur van de baan valt op. "Dit is een van de mooiste banen die ik heb gezien", zegt Sedoc, voormalig hordenloper. "Dit is wel heel tof", vindt ook Schippers.

AFP De olympische atletiekbaan in Parijs

Maar voor de atleten die in actie gaan komen op de baan van het Stade de France maakt de kleur eigenlijk weinig uit, legt Schippers uit. "Het is gewoon een laagje verf op de baan, het maakt de baan niet sneller of trager."

De hardheid van de baan is wél van groot belang voor de atleten. En daarmee zit het wel goed volgens Schippers, die even door haar hurken gaat en voelt aan de baan. Een Italiaanse atleet heeft een balletje mee en stuitert wat in het rond. Een welbekende tactiek om de hardheid van de baan te checken, vertelt Schippers.

"Dit is een harde baan, daarop loop je sneller", voelt Schippers, tweevoudig wereldkampioen 200 meter en winnares van olympisch zilver in 2016. "Voor wedstrijden is dat heel fijn, maar op trainingen loop je liever op een zachtere baan. Een harde baan is namelijk belastender voor je spieren, de klappen komen harder aan."

Startblokken testen

De atleten kunnen bij deze enige trainingsmogelijkheid in het olympisch stadion ook de startblokken testen. Ook Schippers pakt een startblok en gaat als vanouds in de starthouding staan.

"Die kunnen nog weleens verschillen per wedstrijd, dus het is fijn om die gezien en gevoeld te hebben voordat het toernooi begint. Ik heb namelijk ook een keer gehad dat het startblok wat meeveerde of dat mijn voeten er niet helemaal goed in pasten."

Maar, zo merkt Schippers, de startblokken voelen prima aan. Na een snelle inspectie van het stadion is haar conclusie dan ook: "Dit gaat wel goedkomen." Sedoc is het daarmee eens. "De ambiance is fantastisch, de baan is snel, het publiek zit er dicht op en het stadion is dicht waardoor je weinig last hebt van de wind."

NOS Dafne Schippers

De training in het stadion waar de atleten vanaf vandaag topprestaties hopen te leveren, gaat volgens Schippers niet zozeer om het trainen zelf. "Bij zo'n laatste training voelt alles al snel als te veel. Je lichaam is al bezig met voorbereiden voor de race, dan wil je zo min mogelijk energie verspillen. Maar dat is een goed teken. Dat betekent dat je in vorm aan het komen bent."

Terwijl de Nederlandse atleten rustig wat rek- en strekoefeningen doen en op rustig tempo over de baan rennen, vertelt Schippers: "Het gaat er vooral om het gevoel te krijgen. Bij mij zorgde zo'n training in het stadion voor het gevoel dat het echt gaat beginnen. Je voelt dan alvast die olympische sfeer."

Medailles en wereldrecords

Na die olympische sfeer te hebben opgesnoven en wat oefeningen gedaan te hebben, vertrekken de atleten weer de catacomben in. Klaar voor het echte werk, dat vandaag van start gaat.

Schippers en Sedoc noemen beiden als eerste de naam van Bol als het gaat om medaillekanshebbers voor Nederland. Zij zal waarschijnlijk met Sydney McLaughlin, de wereldrecordhouder, gaan strijden om het goud op de 400 meter horden.

Maar Bol is zeker niet de enige die Nederland een olympische medaille kan bezorgen. Schippers en Sedoc noemen ook de kogelstootster Jessica Schilder, meerkampster Anouk Vetter, marathonloper Abdi Nageeye en de estafetteploegen als kanshebbers.

En natuurlijk Hassan, die aan drie afstanden gaat meedoen. De 1.500 meter laat ze lopen, op de 5.000 en 10.000 meter en de marathon verschijnt ze wel aan de start. "Dat is de beste keuze die ze kon maken", vindt Schippers.

Naast Nederlands succes verwacht Sedoc ook dat er een aantal wereldrecords zullen sneuvelen. "Bij het kogelstoten heb je bijvoorbeeld wereldtoppers zoals Ryan Crouser en bij de 800 meter bij de mannen is ook een heel sterk deelnemersveld."

Op de eerste dag van het olympische atletiektoernooi komen al wel Nederlanders in actie, zoals tienkampers Rik Taam en Sven Roosen, discuswerpsters Alida van Dalen en Jorine van Klinken en Sifan Hassan op de 5.000 meter. Maar zij strijden ze nog niet om de medailles. De enige finale op deze eerste dag is de 10.000 meter voor mannen.

