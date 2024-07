NOS Femke Bol tijdens een trainingskamp op Curaçao, samen met coach Laurent Meuwly

NOS Sport • vandaag, 14:59 Met notitieboek in het krachthonk: de minutieuze olympische voorbereiding van Femke Bol

"Een mooie puzzel." Zo noemt de 24-jarige Femke Bol de 400 meter horden tijdens een trainingskamp op Curaçao in april.

De Nederlandse wereldkampioen, die een van de sterren van de Olympische Spelen in Parijs moet worden, bereidde zich minutieus voor op haar grote doel. Op donderdag 8 augustus hoopt ze een gooi te doen naar onvergankelijke olympische roem.

NOS-atletiekverslaggever Léon Haan volgde Bol tijdens trainingskampen in Zuid-Afrika en op Curaçao. Hij sprak ook met haar coach Laurent Meuwly en haar vader.

Bekijk de reportage hieronder:

17:02 Document Femke Bol: de olympische weg naar Parijs

Als zijn dochter Femke in haar jonge jaren weer eens een jeugdrecord uit de boeken liep, was dat voor Joost Bol traditiegetrouw reden voor een bezoek aan de bakker. Het verbreken van een toptijd werd in het hechte Amersfoortse gezin steevast gevierd met het aansnijden van een Spakenburgs Hart, een plaatkoek met daarop de zoveelste winnende tijd die het atletiektalent had gelopen.

Typisch Femke, noemt vader Bol het. Zijn dochter is getalenteerd, gedisciplineerd en georganiseerd. Voeg daar wat hem betreft rustig het woord gezellig aan toe. "Ze vindt het heerlijk om met de leden van ons gezin samen te zijn."

Notitieboekje

"Ik geniet echt van de complexiteit", zegt Bol over de 400 meter horden. "Het verzuren tijdens de wedstrijd. De snelheid die je opbouwt. Het over de hordes gaan. Het ritme waarin je, als bewijs van topvorm, als vanzelf van horde naar horde loopt. Het perfecte uitkomen. Een magisch gevoel."

De toptijd die daar - als het goed is - uitrolt, is het resultaat van een zorgvuldig uitgekiend traject. Bol komt namelijk zelden tot nooit voor verrassingen te staan, zegt haar coach Laurent Meuwly. "Femke heeft een Plan A, maar ook een Plan B én C voor als er iets onverwachts gebeurt."

Het is zijn pupil ten voeten uit, zegt de Zwitser. "Ze is extreem toegewijd en bereidt zich tot in de kleinste details voor. Voor elke training die ze afwerkt stelt ze zich een doel."

NOS Femke Bol schrijft in haar notitieboek tijdens een sessie in het krachthonk

Tijdens trainingen in het krachthonk is het notitieboekje waarin Bol haar oefeningen minutieus noteert dan ook altijd binnen handbereik, zo is te zien tijdens de trainingssessies in Zuid-Afrika en op Curaçao.

In die onstuitbare drang zich iedere dag te willen verbeteren schuilt tevens haar grootste gevaar, klinkt het. Het is uitgerekend op dat vlak dat Bol zich in de optiek van haar coach kan verbeteren.

"Wanneer je dag in dag uit alles beter wil doen dan je eerder al hebt gedaan, loop je een risico. Nooit tevreden zijn met wat je doet kan negatief uitpakken. Femke moet leren dat goed soms goed genoeg is."

Soms is goed zelfs uitzonderlijk, heeft Bol inmiddels geleerd. "Ik heb lange tijd gedacht: wat ik doe, is niet zo bijzonder. Als ik iets kan, kan een ander dat waarschijnlijk ook. Sinds ik wereldrecords loop, merk ik dat dat niet zo blijkt te zijn."

NOS Femke Bol

Zichzelf (en haar ploeggenoten) een schouderklopje geven is iets dat Meuwly Bol aanleerde. "Laurent kan me heel goed lezen. Als ik soms wat minder zelfvertrouwen heb of me onzeker voel over iets, weet hij me met zijn manier van communiceren te raken. Hij denkt op detailniveau heel ver vooruit en heeft eigenlijk altijd antwoord op mijn vragen. En soms is het gewoon een kwestie van erdoorheen beuken."

Ook nieuw: "Ik ben iemand die heel erg hangt aan structuur. Afwijken van een plan dat ik vooraf heb uitgetekend vind ik lastig. Laurent heeft me geleerd dat het negen van de tien keer niet lukt om een plan precies zo uit te voeren als ik in mijn hoofd heb. Soms moet je een beetje improviseren. Daardoor ben ik een stuk kalmer geworden. En ik word een beetje ouder, dat helpt natuurlijk ook."

Dromen over Parijs

Steeds vaker droomde Bol de laatste tijd over Parijs. In de prestigieuze Diamond League is ze op de 400 horden 21 races op rij ongeslagen. Waarbij moet worden aangetekend dat ze het als Europees recordhoudster (50,95) in die reeks de voorbije vier jaar nimmer opnam tegen de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, met 50,65 houdster van het wereldrecord.

Wat ze ziet in zulke dromen? "Dan loop ik met de kriebels in mijn lijf door een uitverkocht stadion en begin ik vanaf de laatste horde aan een battle met McLaughlin om de overwinning."

Verder gaat het niet. Meuwly leerde haar immers dicht bij zichzelf te blijven. "Olympisch goud winnen is absoluut mogelijk", meent de Zwitser. "Dan moet ze alleen wel op haar allerbest zijn én een persoonlijk record lopen. Al maanden focussen we ons erop om haar op dat ene moment op dat uitzonderlijke niveau te laten komen."

"We hebben alleen geen invloed op het niveau van haar tegenstanders", klinkt het waarschuwend. "Femke kan zo goed zijn dat ze in de finale iedereen verslaat. Maar ze kan ook een tijd onder de 51 seconden lopen en uiteindelijk genoegen moeten nemen met brons. In zo'n geval mogen we niet ontevreden zijn. Dan waren twee anderen gewoon beter."