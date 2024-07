NOS Sport • vandaag, 15:18 • Aangepast vandaag, 16:06 Bol in uitstekende vorm naar Parijs, records voor Klaver en Foppen in Londen

1:52 Bol op 400 meter horden veruit de snelste in Londen, gaat in goede vorm naar Spelen

Femke Bol heeft bij haar laatste test voor de Olympische Spelen nog maar eens bewezen dat ze in uitstekende vorm verkeert. Bij haar tweede race in de Diamond League dit seizoen was de wereldkampioene ook in Londen veruit de snelste op de 400 meter horden.

Ook met de vorm van andere Nederlandse atleten lijkt het wel goed te zitten in aanloop naar Parijs. Lieke Klaver verbeterde op de 400 meter haar persoonlijk record en Mike Foppen liep op 3.000 meter - geen olympische afstand - het 19 jaar oude Nederlands record uit de boeken.

Volle tribunes

"Het is ongekend", verwees Bol na afloop naar het publiek. In Oost-Londen zaten 58.000 toeschouwers op de tribune. "Dit is een droom die uitkomt, dit is echt geweldig."

1:15 Bol na overtuigende Diamond League-zege in Londen: 'Ongekend, droom komt uit'

Dat het kort voor de Spelen wel goed zit met de vorm, liet Bol een week geleden ook al zien in La Chaux-de-Fonds, waar ze met 50,95 haar Europees record verbeterde. In Londen was ze met 51,30 minder snel, maar had ze wel een ruime voorsprong op belangrijke concurrenten als Shamier Little, Rushell Clayton en Andrenette Knight.

Grootste concurrent afwezig

Bol kon zich in Londen niet meten met haar grootste concurrent voor de olympische titel in Parijs, Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse houdster van het wereldrecord op de 400 meter horden loopt weinig wedstrijden en was niet aanwezig.

Cathelijn Peeters kwam na 54,50 als zesde over de finish.

Persoonlijk record Klaver

Lieke Klaver liep op de 400 meter een persoonlijk record. Met een tijd van 49,58 seconden eindigde ze haar snelle race als derde.

De zege ging verrassend naar de 23-jarige Nickisha Pryce, die met 48,57 een Jamaicaans record en de beste tijd van het seizoen op de klokken bracht.

Natalia Kaczmarek eindigde als tweede. Ze zette met 48,90 een Pools record neer. Dat Klaver moest buigen voor de Poolse, was voorzien: Kaczmarek greep in juni de Europese titel in een finale waarin Klaver derde werd.

Foppen verbreekt 19 jaar oud record

Mike Foppen kwam op de 3.000 meter weliswaar niet verder dan de elfde plaats, maar dook met 7.37,12 wel onder het 19 jaar oude Nederlands record (7.37,48) van Gert-Jan Liefers. De 3.000 meter is geen olympische afstand.

Ook winnaar Dominic Lobalu liep een nationaal record; de Zwitser, die bij de EK in juni goud won op de 10.000 meter en brons op de 5.000 meter, zegevierde in 7.27,68.

Van de twintig atleten die aan de start stonden, liepen er vijftien een persoonlijk record.

Geen podiumplaatsen bij estafette

Op de 4x100 meter kwam de Nederlandse mannenploeg, bestaande uit Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo, niet verder dan de vijfde plaats. Ze noteerden een tijd van 38,55 seconden. De winst ging naar Japan.

Ook de vrouwenploeg kwam op de 4x100 meter niet verder dan de vijfde plaats. Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya noteerden een tijd van 42,50 seconden in een race die werd gewonnen door Groot-Brittannië.