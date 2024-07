NOS Sport • vandaag, 13:43 • Aangepast vandaag, 16:24 Bol geeft kort voor Spelen visitekaartje af met toptijd (50,95), ook record Visser

1:58 Bol loopt Europees record op 400 meter horden vlak voor Spelen

Femke Bol heeft twee weken voor de Olympische Spelen blijk gegeven in blakende vorm te verkeren. De Europees en wereldkampioene op de 400 meter horden liep bij wedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds voor het eerst onder de 51 seconden: 50,95.

Die tijd betekende een forse verbetering van haar Europese record dat ze in 2023 tijdens een Diamond League-meeting in Londen op 51,45 bracht.

Grote concurrente

De 24-jarige Bol, die dit seizoen nog niet sneller was geweest geweest dan de 52,49 die haar EK-goud opleverde, benaderde met haar tijd bovendien het wereldrecord dat haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone eind juni op 50,65 bracht.

AFP Femke Bol kan haar ogen bijna niet geloven

De Amerikaanse, die drie jaar geleden in Tokio de olympische titel veroverde, heeft met 50,68 ook de tweede tijd ooit gelopen op het hordennummer. Op de derde plaats van die eeuwige ranglijst staat nu Bol met haar nieuwe toptijd.

Ook record(s) voor Visser

Voor Nadine Visser was er ook reden tot juichen. Zij dook in de series in een direct duel met de Poolse Pia Skrzyszowska vier honderdste onder haar nog maar een week oude Nederlandse record. Na haar 12,46 van de Fanny Blankers-Koen Games kwam ze nu uit op 12,42.

ANP Nadine Visser

Maar daarmee bleek de koek nog niet op voor Visser, die bij de EK begin juni in Rome naast het podium (vijfde in 12,72) belandde. In de finale klopte ze Skrzyszowska, die brons won op de EK, opnieuw en was met 12,36 ook weer een fractie sneller.

Bonevacia op verkeerde been

Liemarvin Bonevacia dacht op de 400 meter eveneens een record te hebben gelopen en zijn eigen Nederlandse toptijd van 44,48 naar 44,10 te hebben gebracht. De tijdwaarneming had hem echter in de steek gelaten.

De 35-jarige atleet, die onlangs op de EK verraste met brons, was in werkelijkheid na 44,99 over de finish gekomen.