NOS Sport • vandaag, 19:55 Bol tevreden met winnende tijd in Hengelo: 'Ben op Spelen pas top'

Femke Bol heeft haar laatste race op Nederlandse bodem voor de Olympische Spelen van Parijs naar tevredenheid afgerond. Tijdens de FBK Games in Hengelo won ze de 400 meter vlak ze in een tijd van 50,04.

Die andere kopvrouw van de Nederlandse atletiek, Sifan Hassan, stelde op de 1.500 meter danig teleur. Daags nadat ze zich afmeldde voor de 10.000 meter kwam ze niet verder dan de vijfde plaats: 4.04,83.

Bol (die begin dit jaar tijdens de WK indoor het wereldrecord op de 400 meter bepaalde op 49,17) was blij dat haar in Hengelo een kans werd gegund afscheid van haar eigen publiek te nemen alvorens ze over een kleine maand op de trein stapt richting Parijs. "Het is geweldig dat we in Nederland zo'n wedstrijd hebben."

Het bood haar bovendien de gelegenheid om, met oog op de Spelen, aan de vooraf gestelde opdracht van haar coach Laurent Meuwly te voldoen: "Goed hard openen en dan doorgaan."

Goede vorm

De tijd stemde haar tevreden, al had ze stiekem op een 49'er gerekend. "De vorm is goed. Althans, dat hoop ik. Op de Olympische Spelen ben ik top. Nu nog niet."

1:22 Femke Bol lijkt klaar voor de Spelen en wint de 400 meter

De 24-jarige atlete komt later deze maand nog één keer in actie op haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden. Op 20 juli, zes dagen voor het ontsteken van het olympisch vuur in Parijs, ondergaat ze tijdens de Diamond League in Londen de laatste proeve van bekwaamheid voor de Spelen. "Daar moet ik de laatste puntjes op de i zetten."

In de Franse hoofdstad zal de strijd om het goud op de 400 horden horden naar verwachting gaan tussen haar en Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse scherpte vorige week tijdens de US Trials in Eugene het wereldrecord aan tot 50.65. Het persoonlijke record van Europees kampioene Bol staat op 51,45. Die tijd dateert van juli 2023.

Slapeloze nachten van die tijd heeft Bol naar eigen zeggen niet. "Ze was al houder van het wereldrecord, dus in dat opzicht verandert er niets. Ik blijf gewoon mijn eigen ding doen en zie dan in Parijs wel hoe ver ik kom. Ik wil de komende weken nog sterker worden. Hoe ik dat voor elkaar ga krijgen? Daar heb ik een coach voor die me goed in de gaten houdt."

1:52 Winnares Bol is 'heel blij met zo'n geweldig evenement in Nederland'

Hassan was aanzienlijk minder tevreden over haar optreden in Hengelo. De in Ethiopië geboren atlete liep op Nederlandse bodem haar laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen. Later deze week keert ze terug naar de Verenigde Staten, waar ze in haar woonplaats Park City op een hoogte van 2.100 meter de laatste puntjes op de i gaat zetten.

Op welke nummers ze in Parijs van start gaat, maakt ze eind deze maand bekend. Op de baan is ze startgerechtigd op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Daarnaast heeft ze een ticket voor de marathon, die op de laatste zondag van de Spelen staat geprogrammeerd. Hassan overweegt in Frankrijk één of meerdere afstanden op de baan te combineren met de klassieke afstand van 42.195 meter.

Op de Spelen van met succes van start gaan op zowel de baan als de weg is in de rijke olympische historie slechts één keer eerder vertoond. De legendarische Emil Zátopek liep tijdens de Zomerspelen van 1952 in Helsinki zowel de 5.000 en 10.000 meter als de marathon. 'De Locomotief', zoals zijn bijnaam luidde, onderstreepte in Finland zijn grootsheid door op alle drie de nummers een gouden medaille te veroveren.

72 jaar na dato in de voetsporen treden van de in 2000 overleden Tsjecho-Slovaak lijkt een schier onmogelijke opgave voor Hassan. Op de baan is de concurrentie in Parijs moordend.

De Keniaanse Faith Kipyegeon bracht zondag tijdens de Diamond League in Parijs het wereldrecord op de 1.500 meter terug tot 3.49,04. De Etiopische Gudaf Tsegay is dit jaar de snelste op de 5.000 meter. En wereldrecordhoudster Beatrice Chebet uit Kenia (28.54,14) duldt momenteel niemand voor zich op de 10.000 meter.

Haar optreden op de FBK Games moet Hassan aan het denken hebben gezet. Desondanks houdt ze alle opties open. Pas op de laatste dag van juli komt ze tot een besluit. "Waarom? Ik wil het graag spannend houden. Voor de buitenacht en voor mezelf. Ik blijf scherp door niet te weten wat me precies te wachten staat."