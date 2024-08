NOS Sport • vandaag, 13:52 Laros en Nillessen naar halve finales op 1.500 meter, Roosen zevende op tienkamp

Niels Laros en Stefan Nillessen zijn op de Olympische Spelen in Parijs tot de halve eindstrijd van de 1.500 meter doorgedrongen. De twee atleten komen daardoor zondag opnieuw in actie.

De eerste zes van elke serie plaatsten zich voor de halve finales en de rest werd verwezen naar de herkansingen. De 19-jarige Laros liep zijn beste seizoenstijd en werd in 3.35,38 vierde in zijn serie. Nillessen won in 3.36,77 zijn race.

Voortvarende start Roosen op tienkamp

Sven Roosen is bezig aan een sterke tienkamp in Parijs. Nadat hij eerder al een persoonlijk record van 7,56 meter vestigde bij het verspringen, kwam Roosen ook bij het kogelstoten verder dan ooit: 15,10 meter. Eerder had hij al de derde tijd gelopen op de 100 meter.

Na drie onderdelen staat de 23-jarige Eindhovenaar zevende, maar het verschil met de atleten voor hem is miniem.

Rik Taam kwam bij het kogelstoten tot 14,27 meter en is na drie onderdelen dertiende. De Duitser Leo Neugebauer stootte de kogel 16,55 meter ver en nam de leiding over van de Canadees Damian Warner, die niet verder kwam dan 14,45 meter.

De tienkamp gaat vrijdagavond verder met het hoogspringen en de 400 meter.

Comenentia strandt

Denzel Comenentia bleef steken in de kwalificaties van het kogelslingeren. Hij moest verder slingeren dan 77 meter of bij de beste twaalf eindigen voor een plek in de finale, maar werd veertiende met een afstand van 74,31 meter.

