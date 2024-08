ANP Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters

Estafetteploeg zonder Bol en Bonevacia naar finale, Van Klinken finalist met discus

De Nederlandse estafetteploeg heeft zich in het Stade de France geplaatst voor de olympische finale op de gemengde 4x400 meter. Jorinde van Klinken verzekerde zich bij het discuswerpen ook van een plek in de eindstrijd, dat lukte Alida van Daalen niet.

Estafettelopers Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Cathelijn Peeters kwamen in de tweede serie achter de Britten als tweede over de streep in 3.10,81. Femke Bol werd gespaard in de series.

Na de finish ging het vooral over die andere atleet die niet op de baan verscheen. "Liemarvin hoort in het team, ook vandaag. Zijn energie maakt ons compleet", zei Klaver over Liemarvin Bonevacia, van wie vandaag bekend werd dat hij de Spelen moet missen door een hamstringblessure.

"Eugene is echt een supergoede invaller", benadrukte Klaver. "We missen Liemarvin. Hij is bij ons, ook tijdens het rennen. Maar ik weet zeker dat we ook met dit team heel goed kunnen lopen. En daar is Liemarvin ook van overtuigd."

Wereldrecord

De eerste drie van elke serie gingen door naar de finale, die zaterdagavond op het programma staat. In de eerste serie gaf het Amerikaanse viertal een serieus signaal af met een wereldrecord op het relatief nieuwe olympische nummer.

0:43 Wereldrecord Amerikanen in series van de gemengde estafette 4x400

Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon en Kaylyn Brown lieten onder meer Frankrijk en België ver achter zich. Slotloopster Brown klokte aan de finish 3.07,41, ruim een seconde onder het vorige wereldrecord dat de Amerikanen vorig jaar liepen op de wereldkampioenschappen in Boedapest.

Die WK-finale wordt - naast de recordtijd - niet snel vergeten door de val van Bol. Zij ging vlak voor de finish onderuit, waardoor Nederland de strijd om het goud verloor en zonder medaille achterbleef.

Geen Bonevacia en Bol

Zonder Bol en de geblesseerde Bonevacia was het Oranjekwartet in de series niet op volle kracht. Maar na een goede start van Omalla kwamen de Nederlanders nooit echt in gevaar.

Klaver ging geduldig mee in het spoor van Nigeria, om vervolgens als eerste door te geven aan Klein Ikkink. Slotloopster Peeters leidde de ploeg, die op de vorige Spelen net naast eremetaal greep, naar de vijfde tijd in de series.

"Het ging heel goed, vandaag ging om kwalificeren voor de finale en dat hebben we gedaan", zei Peeters na afloop. "Morgen beginnen we allemaal weer op nul."

Van Klinken wel, Van Daalen niet naar discusfinale

Van Klinken verzekerde zich van een plaats in de finale van het discuswerpen. De 24-jarige atlete combineert de discus ook in Parijs met het kogelstoten. Op de EK behaalde zij op beide onderdelen zilver.

Met 64,81 meter voldeed Van Klinken bij haar tweede poging aan de kwalificatie-eis. Alleen regerend olympisch kampioen Valarie Allman deed het beter, de Amerikaanse noteerde 69,59 meter.

Van Daalen wist zich niet te plaatsen voor de eindstrijd, ondanks een veelbelovende start met 62,19 meter bij haar eerste poging. Die afstand wist ze in haar twee resterende pogingen niet te overtreffen, waardoor ze uiteindelijk niet tot de beste twaalf atleten behoorde.