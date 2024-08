Medalrace voor Nederlandse zeilduo's uitgesteld door gebrek aan wind, Wennekes uitgeschakeld

ANP Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken in actie in de skiffklasse 49er op de Olympische Spelen.

De medalrace van het kansrijke Nederlandse zeilduo Odile van Aanholt en Annette Duetz in de 49erFX-klasse is uitgesteld vanwege te weinig wind. Bart Lambriex en Floris van de Werken startten vandaag wel, maar hun medalrace in de 49er-klasse werd halverwege afgebroken.

De medalraces - waarin de olympische medailles verdeeld worden - staan nu op vrijdag op het programma.

De Nederlandse vrouwen staan tweede in het klassement en maken in Marseille nog kans op olympisch goud. Hiervoor moeten de wereldkampioenen in de medalrace vóór de Franse koplopers Sarah Steyaert en Charlene Picon eindigen, en niet meer dan twee plaatsen achter Zweden en Noorwegen.

Domper

Lambriex en Van de Werken hadden gisteren een slechte dag. Ze kapseisden voor de start van de eerste race en eindigden als elfde in het klassement, waardoor ze niet in aanmerking kwamen voor de medalrace. Omdat de Chinezen na afloop een straf kregen, mochten de Nederlanders vandaag toch starten als tiende en laatste finalist.

Lambriex en Van de Werken begonnen goed en pakten de koppositie. Maar halverwege ging de wind liggen en had de wedstrijdleiding maar één optie: de race afbreken.

Morgen volgt bij genoeg wind een herkansing. Een medaille zit er alleen niet meer in, omdat ze in het klassement op puntenaantal geen derde meer kunnen worden.

Bouwmeester vierde

Marit Bouwmeester, die begonnen is aan haar vierde en laatste Olympische Spelen, voer vandaag maar één race in de ILCA 6-klasse, ook vanwege het gebrek aan wind. Daarin werd ze vierde. "Dit was een solide start", analyseert ze vol zelfvertrouwen.

"Ik ben fysiek op m'n sterkst, al is dat geen garantie."

Windfoiler Luuc van Opzeeland won één van zijn twee races in de iQfoil-klasse en heeft zich als vijfde geplaatst voor de medalraces, die ook vrijdag op het programma staan.

Van Opzeeland vaart dan eerst de kwartfinale, waarin hij bij de beste twee moet eindigen om de halve finale te bereiken.

Wennekes emotioneel na uitschakeling

Windfoiler Sara Wennekes werd vandaag als twaalfde, zeventiende en zestiende en is uitgeschakeld. De Nederlandse eindigde als zestiende in het algemeen klassement en plaatste zich daarmee niet voor de medalraces.

"Alles wat mis kon gaan, ging mis", zei ze na afloop geëmotioneerd. "Ik heb hard gevochten, maar het kwartje viel niet de goede kant op." We gaan zeker nog van haar horen, verzekert ze. "Als je blijft vechten kun je niet verliezen."

Duko Bos is goed begonnen aan zijn olympische zeiltoernooi door zijn eerste race te winnen. De tweede ging iets minder, maar Bos bezet na de eerste dag wel de eerste plaats in de ILCA 7-klasse. De Nederlander is er nog lang niet, want er volgen nog acht races.

