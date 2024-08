Geslagen en uitgeschakeld mag zeilduo tóch meedoen aan medalrace na schorsing China

Bart Lambriex en Floris van der Werken stonden na hun uitschakeling in de 49erklasse bijna huilend in de haven van Marseille. En nu gaan ze tóch naar de medalraces. De twee vervangen het Chinese duo, dat uren na de laatste race werd geschorst.

De Chinezen zijn gestraft omdat hun boot te licht was nadat hun 'compensatiegewicht' verloren was geraakt. Ze probeerden daarna snel een alternatief gewicht aan de boot te plakken met secondelijm, maar dat pikte de technische jury niet. Al hun uitslagen van de woensdag werden ongeldig verklaard.

Lambriex en Van der Werken schoven een plek door in het klassement en zijn er donderdag bij als de medailles worden verdeeld. Het duo domineerde de laatste jaren in hun klasse. Dat ze de medalraces niet haalden was dan ook een grote deceptie.