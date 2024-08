Handboogschutter Wijler al in de tweede ronde uitgeschakeld

Handboogschutter Steve Wijler is al in de tweede ronde van het olympische toernooi uitgeschakeld. Hij verloor door twee missers met 6-2 van Berkim Tümer.

De 27-jarige Wijler werd Europees kampioen in 2018, won een jaar later zilver bij de Europese Spelen en is de nummer acht van de wereld. In de eerste ronde won hij, met zes tienen, vier negens en twee achten, van Roy Dror (WA-23) uit Israël.