ANP Steve Wijler (midden) tijdens de kwalificatieronde van het handboogschieten eerder dit toernooi

NOS Sport • vandaag, 13:15 Boogschutters verliezen troosteloze shoot-off: 'Medaillekans de prullenbak in'

Steve Wijler staat er bij de Olympische Spelen beteuterd bij op een verlaten trainingsveld van de handboogschutters. In de motregen met een kartonnen bekertje met koffie in zijn hand. "Dit is gewoon een medaillekans die nu de prullenbak in kan."

Zojuist heeft hij een shoot-off verloren van Taiwan (18-19), maar dat heeft vrijwel niemand meegekregen. De wedstrijd om een plaats bij de beste zestien van het olympisch toernooi is behoorlijk lastig te vinden. In het stadion geen shoot-off, het is er zo goed als leeg. Slechts een enkele medewerker in poncho dwaalt rond tussen de verregende stoeltjes. Er wordt wel geschoten, maar dat blijken trainingen te zijn.

De shoot-off, die kan zorgen voor een olympische droom in duigen of een olympische droom die nog in leven blijft, wordt op het trainingsveld gehouden. Daar zijn niet eens tribunes aanwezig.

Nederland druipt af

Geen publiek dus bij Wijler en Gaby Schloesser om ze dat extra steuntje in de rug te geven, maar collega-handboogschutters die hun trainingen afwerken. Terwijl de Taiwanezen na hun zege met vrolijke gezichten teruglopen naar de droogte van een overkapping, druipen de Nederlanders beteuterd af, terwijl ze bij de vorige Spelen in Tokio nog verrassend zilver pakten.

Getty Steve Wijler en Gaby Schloesser in 2021

"Je komt hierheen voor één pijl en dan heb je ook nog zo'n trieste dag met regen", vertelt bondscoach Jacqueline van Rozendaal na de nederlaag. "Het zijn wel de Spelen, dit had zo veel mooier kunnen zijn."

De locatie was zeker niet het enige bijzondere aan de wedstrijd van Wijler en Schloesser. "Normaal gesproken schiet je om en om, zodat je ook een beetje weet wat de tegenstander doet. Dat was nu niet zo. Nu was het gewoon het team met de hoogste score wint."

"Er golden dus ineens andere regels dan normaal", legt ook Van Rozendaal uit. "Ze moesten nu alle vier tegelijk schieten, dus Steve, Gaby en de twee Taiwanezen."

Getty Images Gabriela Schloesser

Daarnaast was ook de timing van de wedstrijd voor plaatsing bij de beste zestien bijzonder te noemen. "Meestal vindt een shoot-off direct op de wedstrijddag (gisteren, red.) zelf plaats. Dan zit je nog in een wedstrijdritme en heerst er ook nog een heel andere vibe rond de baan."

Bijzondere planning

Dit keer moesten de handboogschutters speciaal voor één pijl naar de wedstrijd- en trainingslocatie afreizen. "Het is inderdaad een beetje raar dat dit op een niet-wedstrijddag wordt georganiseerd. We hebben vanochtend wel een uurtje kunnen inschieten, maar je bent dan toch een beetje uit je ritme", aldus Wijler.

NOS Het trainingsveld van de handboogschutters

Wijler: "Aan de andere kant zijn we zo getraind dat ik vind dat we het dan ook gewoon moeten kunnen." Maar een teleurstelling is het "absoluut" voor de Nederlanders. "Zonde, maar ook dat is sport. Je hebt goede dagen en minder goede dagen. We hebben het te accepteren en door te gaan."

Die knop omzetten gaat Wijler wel lukken, zegt hij zelf. "Voor mij rest nog het individuele toernooi. En ik heb best wel een stabiel seizoen gehad, dus ik denk dat er wel goede kansen inzitten."

Maar eerst gaat hij morgen het damesteam nog proberen "een beetje aan te jagen". Voor vandaag resten, na zijn korte koffiepauze, nog wat trainingsuren. Zijn individuele toernooi staat pas voor zondag 4 augustus op de planning.