Tweede Nederlandse roeigoud in Parijs: vrouwen vier-zonder de beste na zinderende race

De Nederlandse hoop op roeigoud in Parijs was gevestigd op onder anderen Oldenburg, Drenth, Offereins en Boonstra, die op de afgelopen WK in 2023 al de wereldtitel grepen.

Na het goud van de mannen dubbelvier is met dit tweede roeigoud de doelstelling die bondscoach Eelco Meenhorst vooraf had gesteld voor de Spelen van Parijs gehaald. Twee keer goud, daar mikten de roeiers op. Nooit eerder lukte het Nederland om op één olympisch toernooi twee gouden medailles te winnen.

De Nederlandse vrouwen namen al vanaf de start de leiding in de race met een halve bootlengte voorsprong op de Britse en Nieuw-Zeelandse concurrenten. Met nog 500 meter te gaan, waren Groot-Brittannië en Nederland weggeroeid van de rest van het veld en bleven ze continu dicht bij elkaar in de buurt.

Een scenario als in de dubbelvier bij de vrouwen, die gisteren in de allerlaatste meter werden verslagen door de Britten, leek zich opnieuw te ontvouwen. Maar nu was het Nederland dat net meer over had. Op de streep was het verschil 0,18 seconden.