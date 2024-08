NOS Sport • vandaag, 11:38 • Aangepast vandaag, 15:28 Geen olympisch goud, maar zilver voor Twellaar en Broenink: 'Roemenen gewoon beter'

2:21 Geen goud, maar zilver voor roeiers Twellaar en Broenink, Roemenië te sterk

Waar op goud werd gehoopt en misschien wel een beetje gerekend, is het roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink niet gelukt hun favorietenstatus waar te maken in de dubbeltwee.

Op het olympische water van Vaires-sur-Marne werden de Nederlanders in de finale verslagen door de Roemenen, die in de laatste 500 meter een gat sloegen. Ierland pakte het brons.

Met zilver staan Twellaar en Broenink na de Spelen met een onwennige kleur om de nek. Tijdens de WK van 2023 grepen ze de wereldtitel en sindsdien zijn zij onverslaanbaar. Het zal voelen als wéér geen goud, nadat de roeiers op de Spelen van Tokio ook al zilver pakten in de dubbeltwee.

Niet de Amerikanen, Nieuw-Zeelanders of Ieren, maar de Roemenen verrasten het Nederlandse roeiduo. Toch klonken Twellaar en Broenink opmerkelijk koel na de zeldzame nederlaag.

"We hebben onze beste race van het toernooi gevaren, maar zij waren gewoon beter", zei Twellaar.

2:06 Twellaar/Broenink verslagen door 'dark horse' Roemenië: 'Dit voelt wel even taai'

"We wisten wel dat ze van tevoren een dark horse konden zijn. Ze waren ontzettend snel op de EK. Maar ik zag ze nu ook letterlijk niet. Ik heb niet naar ze gekeken, ik had het helemaal niet door. Ik was gewoon volle bak aan het eindsprinten", zei Broenink na de finale. "Alles gegeven, maar het voelt nu wel even taai."

Waar Twellaar en Broenink in de halve finales nog wakker waren geschud toen ze vroeg in de wedstrijd ver achterop waren komen te liggen, vertrokken ze in de finale wel scherp. Toch kwam Nederland pas op 500 meter van de finish voor het eerst op kop van de race te liggen - en dat voor maar heel even.

Want de Roemenen bleven dichtbij en zetten een verschroeiende eindsprint in toen de laatste honderden meters naar de finish begonnen. "We kwamen nog even terug, maar in de eindsprint waren zij echt beter", concludeerde Twellaar.

ANP Broenink en Twellaar met hun zilveren medaille

Een pijnlijke conclusie, nadat Twellaar en Broenink bijna altijd winnen, zoals tijdens de WK van 2023. "Dat is niets waard. We kijken er met mooie herinneringen op terug. Maar dit is een nieuwe race. Je bent zo goed als je laatste race."

Toch reisden de Nederlandse roeiers als titelfavorieten af naar Parijs. "Het was taai, de favorietenrol is ook zwaar", zei Broenink na afloop. "Nee, het heeft ons niet genekt", voegde Twellaar toe. "Maar je gaat wel met een iets hogere hartslag naar bed. En je valt iets minder lekker in slaap. Maar dat is wel normaal."

Vrij kort na de finale probeerden Twellaar en Broenink het zilver nog wel positief te bekijken. "We hebben toch wel twee zilveren medailles gehaald op twee Spelen", zei Broenink. "Er zijn niet veel roeiers in Nederland die dat gedaan hebben.

Geen medaille Scheenaard/Veldhuis

Eerder op de zesde dag van het olympisch roeitoernooi was het Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis niet gelukt te verrassen in de finale van de dubbeltwee.

Dat de Nederlandse vrouwen de finale roeiden, was al een prestatie op zich. Scheenaard en Veldhuis hadden zich afgelopen week pas via de herkansingen geplaatst voor de halve finales.

In de halve finales toonden ze plots goede vorm, wat onverwachte hoop op een medaille gaf. Maar in de finale bleek een vierde plaats het hoogst haalbare, Nieuw-Zeeland (goud), Roemenië (zilver) en Groot-Brittannië (brons) waren net wat sterker.

2:37 Roeiers Scheenaard en Veldhuis grijpen in dubbeltwee naast olympisch brons

Scheenaard, al winnares van olympisch brons in de dubbeltwee op de Spelen van Tokio, en Veldhuis vertrokken nog sterk en roeiden zelfs even op kop, maar daarna zakten ze langzaamaan terug. In de slotfase van de race konden ze de Britten niet meer inhalen voor het brons.

Scheenaard en Veldhuis kwamen een seconde tekort voor een medaille.

Vol bewondering zagen ze na hun eigen finale de roeisters van de vier-zonder goud winnen en concludeerden: "Wat wij hebben gedaan, is ook fantastisch. Je krijgt er alleen niets voor", zei Scheenaard.

2:28 Scheenaard/Veldhuis blijven seconde achter olympisch brons, maar zijn 'supertrots'

"Als iemand mij dit een jaar geleden had verteld, dan had ik het niet geloofd. We hebben er alles aan gedaan. En dat is iets wat ik voor altijd met me mee zal nemen", zei Veldhuis.

"We hebben het nergens laten liggen. We werden door drie koppels op waarde geklopt. Dat is niet wat je wil, want zo'n plak is best wel leuk, weet ik van drie jaar gelden", zei Scheenaard. "Maar mijn god, ik ben echt supertrots."

Florijn, Van Dorp en mannen-acht naar finales Voordat alle medailles werden verdeeld, hadden skiffeuse Karolien Florijn, skiffeur Simon van Dorp en de acht roeiers van de mannen-acht zich eerder op dag zes van het olympisch roeitoernooi geplaatst voor de finales. Zonder grote problemen roeiden Florijn en Van Dorp naar de winst in hun halve finales. Ralf Rienks, Olav Molenaar, Sander de Graaf, Ruben Knab, Gert-Jan van Doorn, Jacob van de Kerkhof, Jan van der Bij, Mick Makker en stuurvrouw Dieuwke Fetter wonnen de herkansing, nadat zij eerder in de week zich niet direct voor de finale hadden geplaatst. Zaterdag 3 augustus krijgt de Nederlandse roeivloot drie nieuwe medaillekansen. Vrijdag roeien eerst Ymkje Clevering en Veronique Meester in de finale van de twee-zonder.