NOS Sport • vandaag, 12:45 Dramatische ontknoping voor roeisters dubbelvier: 'Zilver is zuur en ergens ook wel vet'

2:53 Dramatische finish voor roeisters dubbelvier: nét geen olympisch goud, wel zilver

De Nederlandse roeisters van de dubbelvier hebben op de Olympische Spelen van Parijs nét geen goud gepakt. De hele race lagen ze op kop, maar in de laatste meters kwam het favoriete Groot-Brittannië langszij. Het brons was voor Duitsland.

Geen goud, maar zilver dus voor Laila Youssifou, Tessa Dullemans, Roos de Jong en Bente Paulis. Daar zullen ze vannacht nog even wakker van schrikken. Het was wel de tweede medaille voor Nederland in Parijs, nadat enkele minuten eerder de mannen van de dubbelvier wel olympisch kampioen werden.

De roeisters verloren de olympische titel op een paar centimeters, maar kort nadat zij met het eremetaal om de nek stonden, begon het relativeren al.

"Het is eigenlijk best een mooie medaille, hè", zei Youssifou kijkend naar het zilver. "Alleen jammer van de kleur", zei De Jong vlug. Youssifou: "Dat is een goede samenvatting van ons gevoel op dit moment. Zilver met een goud randje."

3:14 Roeisters dubbelvier na wrede olympische finale: 'Mooie medaille hè, jammer van de kleur'

"Het is zuur en ergens ook wel vet, want ik denk dat er geen enkele medaillekleur is die je zo gretig houdt als zilver", ging Youssifou verder. "Daarom ben ik trots op de vechtlust die we hebben laten zien."

En vechten was het, tegen de wereldkampioen uit Groot-Brittannië. Wéér die Britten. Op de WK van 2023 versloegen ze de Nederlandse vrouwen ook al. Toen met 0,67 seconde. In Parijs was het verschil nog kleiner: 0,15 seconde.

1:49 Nét geen olympisch goud: roeisters dubbelvier in laatste meters gepasseerd door Britten

"Ons raceplan was: met gestrekt been erin. Hard aanvallen en blijven aanvallen", zei Dullemans. "Dat lukte, maar in de laatste paar honderd meter voel je het wegglippen. Dat is heel zuur. Het gevoel dat er echt niets meer in zat, is een fijn gevoel. Dan weet je dat je alles gegeven hebt, maar het is ook heel moeilijk."

De Nederlandse vrouwen gingen er als een speer vandoor, namen direct de leiding en hielden die vast. Met nog 500 meter te gaan lag Nederland nog steeds op de eerste plek. Ook met nog 250 meter. En 100 meter. En 50 meter. Maar de Britten kwamen steeds wat dichterbij.

'Alles doet pijn'

"Ik vond dat we de hele race onder controle hadden. Maar je voelt ze op het laatst wel komen", zei Paulis. In de laatste tientallen meters ging het licht uit in de Nederlandse boot.

"We zijn het laatste stuk echt kapot gegaan. Je kunt helemaal niet meer bewegen. Geen adem meer, alles doet pijn. Je trekt jezelf helemaal leeg", haalt Paulis de pijn terug. Dullemans lachend: "Het wordt zwart, een zwart gat."

ANP De roeisters waren na de finish volledig uitgeput

Pas in de allerlaatste meters glipten de Britten erlangs, ook omdat ze beter uitkwamen met hun laatste slag. Een olympische titel slechts op een paar centimeter gemist.

'Kwamen voor goud'

Dat Youssifou, Dullemans, De Jong en Paulis een medaille pakten, is een knappe prestatie, omdat zij pas een jaar in deze samenstelling roeien. Ervaring was er al wel. De Jong (30) won op de Spelen van Tokio brons in de dubbeltwee met Lisa Scheenaard. Youssifou (28), Dullemans (27) en Paulis (27) roeiden naar Europese medailles in verschillende disciplines. Hun eerste grote succes was het WK-zilver van 2023.

Na een jaar roeien al een olympische titel, dat was indrukwekkend geweest. En toch, zei De Jong: "We kwamen voor goud."

"We kunnen blijdschap halen uit hoe we hier staan als team en hoe we de afgelopen maanden hebben gewerkt en in elkaar zijn gaan geloven. Dat is heel bijzonder. Daar ben ik heel trots op."

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS