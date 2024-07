NOS Sport • vandaag, 12:31 Roeiers dubbelvier maken status waar met olympisch goud, eerste Nederlandse medaille

Nederland heeft eindelijk de eerste olympische medaille in Parijs binnen. De dubbelvier bij de mannen roeide op de vijfde dag van de Olympische Spelen naar goud.

Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers waren vooraf al beschouwd als topfavoriet en maakten die status waar. De mannen roeiden de twee kilometer op het water van Vaires-sur-Marne in de finale ruim twee seconden sneller dan nummer twee Italië. Het brons ging naar Polen.

De Nederlandse boot nam vanaf de start de leiding in de race, al bleven de Italianen lang dichtbij. Halverwege lag Nederland een halve bootlengte voor en in de laatste kilometer bouwde de dubbelvier de voorsprong gestaag uit. Op ruim een bootlengte kwamen de mannen over de streep voor de Italianen en Polen.

Dat het roeien medailles ging opleveren, durfde iedereen vooraf wel te voorspellen. De Nederlandse roeiploeg mikt in Frankrijk op minimaal twee keer goud, nadat er op de afgelopen WK vijf wereldtitels werden behaald.

Topfavoriet

Van Lierop, Florijn, Wieten en Metsemakers zijn een van die regerend wereldkampioenen en waren daarmee topfavoriet voor de olympische titel. Bovendien was de Nederlandse dubbelvier ook regerend olympisch kampioen van Tokio 2021. Alleen was destijds de samenstelling van de boot anders.

Wieten en Metsemakers pakten drie jaar geleden al goud in de dubbelvier, samen met Abe Wiersma en Dirk Uittenbogaard. Pas sinds het voorjaar van 2023 vormen zij samen met Van Lierop en Florijn de dubbelvier-boot, waarna zij in het najaar direct de wereldtitel grepen.

Bondscoach Eelco Meenhorst schatte in dat die vier mannen samen een grote kans op goud zouden hebben.

Van Lierop had kort voor zijn overstap verrassend EK-goud gewonnen in de skiff en kwam als extra motor naar de dubbelvier. Florijn, zoon van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn (1988, 1996) en broer van skiffeuse Karolien Florijn, had ook een skiffverleden en stapte een jaar eerder al over naar de viermansboot. Met succes.

Voor Wieten was het goud een speciale: de 30-jarige Amsterdammer is nu de succesvolste Nederlandse olympische roeier ooit. Na een bronzen (Rio 2016) en gouden medaille (Tokio 2021) pakte Wieten in Parijs zijn derde olympische medaille.

ANP Vanaf links: Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers op weg naar het podium

De olympische medaille is ook een nieuwe bekroning van het werk van bondscoach Meenhorst, die sinds 2016 de leiding heeft over de Nederlandse vloot. In aanloop naar de EK van 2019 introduceerden hij een andere manier van trainen bij onder anderen de mannen-dubbelvier.

De aanpak met verhoogde trainingstijden over langere afstanden, zonder dat roeiers op hun snelst hoefden te gaan om uithoudingsvermogen te trainen, werkte. Het leverde op de WK van 2023 een voorlopig hoogtepunt op van vijf wereldtitels en twee zilveren medailles.

