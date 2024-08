Geen olympisch goud, maar zilver voor Nederlandse roeiers Twellaar en Broenink

Waar op goud werd gehoopt en misschien wel een beetje gerekend, is het roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink niet gelukt hun favorietenstatus waar te maken in de dubbeltwee.

Op het olympische water van Vaires-sur-Marne werden de Nederlanders in de finale verslagen door de Roemenen, die in de laatste 500 meter een gat sloegen. Ierland pakte het brons.

Waar Twellaar en Broenink in de halve finales een wake-up call hadden gekregen, toen ze vroeg in de wedstrijd ver achterop waren komen te liggen, vertrokken ze in de finale wel scherp. Toch kwam Nederland pas op 500 meter van de finish voor het eerst voorop te liggen. En dat maar voor heel even.