ANP Sanne van Dijke verliest de strijd om het brons

NOS Sport • vandaag, 16:38 • Aangepast vandaag, 17:52 Judoka Van Dijke grijpt in troostfinale naast olympische medaille

Sanne van Dijke is er net niet in geslaagd om een medaille te pakken op de Olympische Spelen. In de de klasse tot 70 kilogram verloor ze in de strijd om het brons van de Belgische Gabriella Willems.

Een fikse tegenvaller voor de winnares van het brons in Tokio drie jaar terug, want de vijf eerdere confrontaties met Willems had ze allemaal gewonnen. Nu liep ze al snel tegen een waza-ari aan en die achterstand wist Van Dijke niet meer weg te werken.

Operatie

Natuurlijk was de teleurstelling groot, maar Van Dijke is na een zware aanloop naar de Spelen vooral ook trots op haar prestatie. "Ik heb zeven weken geleden een operatie aan een hernia gehad", vertelde ze na de partij. "Ik ben heel trots dat ik tot hier ben gekomen. Het is heel zuur dat ik naast brons grijp, maar het is voor nu oké."

2:53 Vijfde plek voelt als winst voor Van Dijke: 'Zeven weken geleden nog geopereerd aan hernia'

Van Dijke miste de finale door een nederlaag in de halve finales tegen de Kroatische Barbara Matic. De nummer één van de wereld gooide de Nederlandse na zo'n twee minuten op de zij, wat al goed was voor een waza-ari, maar nam haar tegenstandster vervolgens ook in de houdgreep. Dat leverde nóg een waza-ari op en dus ippon.

Het was de afgelopen dagen tobben met het Nederlandse judo in de Franse hoofdstad, maar Van Dijke, vijfde op de wereldranglijst, had zich aan de malaise weten te onttrekken door als eerste uit het Oranje-kamp het finaleblok te halen.

Hernia

De vorig weekend 29 jaar geworden judoka uit Heeswijk-Dinther kampte dit seizoen tot twee keer toe met een hernia en stond daardoor weinig op mat. De vorm bleek echter op tijd terug bij de tweevoudig Europees kampioene.

ANP Sanne van Dijke (rechts) in de problemen tegen Barbara Matic

Ze had in de eerste ronde een bye en was daarna op ippon te sterk voor de Bosnische Aleksandra Samardzic. Vervolgens zette Van Dijke in de kwartfinale tegen de Japanse Saki Niizoe al snel de waza-ari op het bord die haar aan de zege hielp.

Tegen Matic, die eerder in het toernooi te sterk was voor de sinds dit jaar voor Italië uitkomende Kim Polling, was geen kruid gewassen. Matic pakte uiteindelijk de titel door in de eindstrijd de Duitse Miriam Butkereit te kloppen.