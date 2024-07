NOS Sport • vandaag, 11:01 • Aangepast vandaag, 13:00 Judoka Van Dijke bereikt halve finales, Van 't End uitgeschakeld op laatste Spelen

4:09 Succesvolle judo-ochtend Van Dijke resulteert in olympische halve finale

In een tot nu toe dramatisch verlopen olympisch toernooi voor de Nederlandse judoka's heeft Sanne van Dijke zich als eerste weten te plaatsen voor een finaleronde. Ze plaatste zich in de klasse tot 70 kilogram voor de halve finales.

De tweevoudig Europees kampioen en nummer drie van de vorige Spelen en de WK van 2022 neemt het na 16.00 uur op tegen Barbara Matic, die eerste staat op de wereldranglijst. Bij winst gaat ze op voor goud, bij verlies judoot ze om een bronzen medaille.

Van 't End direct onderuit

Noël van 't End ging, net als eerder deze Spelen Tornike Tsjakadoea, Julie Beurskens, Joanne van Lieshout en Frank de Wit, al in de ochtendsessie onderuit. Hij verloor in de klasse tot 90 kilogram zijn eerste wedstrijd van de Braziliaan Rafael Macedo.

Voor de voormalig wereldkampioen waren het zijn laatste Spelen.

1:36 Judoka Van 't End direct uitgeschakeld op laatste Spelen in golden score

Van 't End kreeg tegen Macedo in de golden score zijn derde straf voor passiviteit en daarmee was zijn uitschakeling een feit. Hij werd in 2019 wereldkampioen, maar heeft de laatste jaren moeite om zijn topniveau te bereiken.

De 33-jarige Houtenaar staat momenteel negentiende op de wereldranglijst en Macedo elfde.

Tranen bij Van 't End

Van 't End deed in 2016 en 2021 ook mee aan de Spelen. Zijn beste olympische resultaat blijft een zevende plaats, hij pinkte na zijn uitschakeling in Parijs dan ook een traantje weg.

3:26 Van 't End pinkt traantje weg na vroege uitschakeling op laatste Spelen: 'Dit raakt me wel'

Van Dijke vocht in de kwartfinale tegen de Japanse Saki Niizoe, de nummer zes van de wereldranglijst. De Nederlandse had vanaf moment één het overwicht en wierp haar tegenstander halverwege de wedstrijd op haar zij: waza-ari.

De Brabantse had een punt voorsprong en Niizoe had intussen ook al twee straffen verzameld. De Japanse kon in het restant van de wedstrijd geen vuist meer maken, waardoor Van Dijke naar de halve finale ging.

Eerder won ze in de achtste finale van de Bosnische Aleksandra Samardzic met ippon na een geslaagde houdgreep.

1:30 Een strak of een wijd judopak, wat werkt het beste?

Van Dijks voorbereiding op deze Spelen werd verstoord door twee hernia's, waar ze begin dit jaar last van had. Ze kon er zelfs niet door lopen.

Italiaanse Polling

Kim Polling, die sinds april niet meer voor Nederland maar voor Italië uitkomt, won in de zestiende finales van de Portugees Tais Pina, maar verloor in de achtste finales van Matic, de tegenstander van Van Dijke in de halve finale.

De Italiaans-Nederlandse kampte net als Van Dijke met een hernia, waardoor ze een trainingsachterstand opliep richting de Olympische Spelen.

2:58 Polling had een hernia, vlak voor Parijs: 'De Olympische Spelen en ik zijn geen goede combi'