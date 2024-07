Dramatische ontknoping voor roeisters dubbelvier: nét geen goud maar zilver

De Nederlandse roeisters van de dubbelvier hebben op de Olympische Spelen van Parijs nét geen goud gepakt. De hele race lagen ze op kop, maar in de laatste meters kwam het favoriete Groot-Brittannië langszij.

Laila Youssifou, Tessa Dullemans, Roos de Jong en Bente Paulis roeiden de twee kilometer in de finale op het water van Vaires-sur-Marne 0,15 seconden langzamer dan de Britten. Het brons ging naar Duitsland.

Nét geen olympisch goud: roeisters dubbelvier in laatste meters gepasseerd door Britten

De teleurstelling over het nipt gemiste goud zal groot zijn, maar tegelijkertijd mogen de vrouwen trots zijn op zilver. Dat Youssifou, Dullemans, De Jong en Paulis een medaille pakken is een knappe prestatie, omdat zij pas een jaar in deze samenstelling roeien.