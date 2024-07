NOS Sport • vandaag, 15:34 Triatlon mogelijk zonder zwemmen in vervuilde Seine: 'Duatlon zou slecht nieuws zijn'

3:39 Kolkman over triatlon-debacle: 'Het was even schakelen'

Triatleet Mitch Kolkman reageert begripvol op het verschuiven van de olympische mannenwedstrijd door het vervuilde zwemwater in de Seine. Hij hoopt dat ze woensdagochtend om 10.45 uur wel kunnen starten, zodat er voldoende hersteltijd overblijft voor de gemengde wedstrijd op 5 augustus.

De triatleten vernamen in de vroege dinsdagochtend, omstreeks 04.15 uur, het nieuws dat de wedstrijd niet doorging. "Het was even schakelen, maar we hielden er wel min of meer rekening mee. Het is vervelend nieuws, maar er is nog een optie dat we de wedstrijd morgen houden", zegt de 21-jarige Kolkman over al het tumult rond zijn race.

"Ik denk dat het ook een beetje bij de Olympische Spelen hoort, het is toch het grootste sportevenement ter wereld. Je gaat ervan uit dat de organisatie het beste voor de atleten wil doen", aldus de olympische debutant.

De kwaliteit van het water in de Seine is al lange tijd een groot zorgenkind. De Franse organisatie en andere betrokken officials, onder wie burgemeester Anne Hidalgo van Parijs, hielden continu vol dat het goed zou komen wanneer de olympische triatlon zou starten. Maar het kwam niet goed.

Geen speelbal

Bondscoach Marcel Wouda vindt niet dat de triatleten door de organisatie als speelbal worden gebruikt. "Ik vind het heel belangrijk dat de veiligheid van de atleten een issue is. Als het niet verantwoord is om de atleten het water in te sturen, dan moeten we dat ook niet doen."

Dat zou voor mij persoonlijk niet fijn zijn, omdat zwemmen mijn beste onderdeel is. Mitch Kolkman over het mogelijke schrappen van het zwemonderdeel in de triatlon

De hoge concentratie van de E. coli-bacterie, afkomstig uit ontlasting van mensen en dieren, is een van de boosdoeners voor de slechte waterkwaliteit.

Bij grote regenval, zoals bij de openingsceremonie van afgelopen vrijdag, kan de riolering van Parijs de grote hoeveelheid water niet aan en wordt er vanuit het riool geloosd in de Seine, die dan vervuild raakt.

Het is bekend dat openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal preventief antibiotica slikt om niet ziek te worden van het vervuilde water. "Het vervelende is dat ik vaak maagkrampen krijg van het slikken van antibiotica. Maar ik heb geen keuze. Niet van start gaan is nu eenmaal geen optie", zei zij eerder.

Wouda: 'Water wordt schoner'

Wie zegt dat het water van de Seine woensdagochtend wel schoon genoeg is? "Wij krijgen dagelijks ook de rapporten van de waterkwaliteit en daarin zie je dat er qua vervuiling van het water wel een daling is ingezet", vertelt Wouda.

AFP Reddingspersoneel op de Seine bij de start van de triatlon in Parijs

Volgens Kolkman zijn de risico's te overzien als je per ongeluk vervuild zwemwater binnenkrijgt. "Het ergste dat er kan gebeuren is dat je wat ziek wordt, overgeeft en misschien wat dunne ontlasting hebt, maar dat zou niet de eerste keer zijn. Maar inderdaad, het is niet lekker."

Plan-Z: duatlon in plaats van triatlon

Mocht het zwemwater te vuil blijven, dan zijn er volgens Wouda acht alternatieve scenario's. Een daarvan klinkt behoorlijk rigoureus: het schrappen van het zwemonderdeel. Dat wordt het dus een duatlon: rennen, fietsen en tot slot weer rennen.

"Dat zou voor mij persoonlijk niet fijn zijn, omdat zwemmen mijn beste onderdeel is", aldus Kolkman. "Maar uiteindelijk is dat beter dan helemaal niet starten op de Spelen. Het is niet zoals het hoort, maar ik kan er weinig aan veranderen."

Wouda over de maatregel die ook wel gekscherend 'plan-Z' wordt genoemd: "De atleten hebben hier ook al vaker mee te maken gehad. We zullen dan later nog maar eens goed hierover moeten nadenken. Maar vooropgesteld, ik zou het wel jammer vinden."

2:36 Coach Wouda: 'Duatlon in plaats van triatlon? Dat is dan maar zo'

De organisatie van de olympische triatlon is voornemens om de mannentriatlon woensdagochtend om 10.45 uur te laten starten, nadat de vrouwen om 8.00 uur al zijn begonnen.

Vrijdag 2 augustus wordt nog genoemd als reservedag. Op maandag 5 augustus staat ook nog de triatlon voor gemengde teams op het programma.