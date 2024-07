AFP Triatlontraining gaat niet door

NOS Sport • vandaag, 08:52 Seine nog altijd te vies: eerste olympische triatlontraining afgelast

De eerste trainingssessie voor de triatleten bij de Olympische Spelen in Parijs gaat niet door. De rivier de Seine is nog altijd te vervuild, zo meldt de organisatie van de Spelen. Na tests is "gezamenlijk besloten om het zwemonderdeel van de triatlonoriëntatie te annuleren", zo staat in een verklaring.

De waterkwaliteit van de Seine is al langer een punt van zorg. Bij grote regenval kan de riolering van Parijs het water niet aan en wordt er vanuit het riool geloosd in de Seine. Daardoor komt onder meer de e-coli-bacterie, uit menselijke ontlasting, in het water.

Om ervoor te zorgen dat er veilig in de rivier kan worden gezwommen, werd al eerder een waterbassin van 30 meter diep in gebruik genomen. Ook werd er al 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen in Parijs.

Regen is de schuldige

In aanloop naar de Spelen heeft de burgemeester van de stad nog een duik genomen in de Seine. Dit om te bewijzen dat het water schoon genoeg is.

Dat blijkt nu toch niet het geval. De organisatoren geven de regen van de afgelopen dagen de schuld van de slechte huidige waterkwaliteit, maar zeggen dat ze "erop vertrouwen" dat die kwaliteit weer voldoende zal verbeteren voordat de daadwerkelijke triatlonwedstrijd op 30 juli van start gaat.

Voor Nederland doen Maya Kingma, Rachel Klamer, Mitch Kolkman en Richard Murray mee aan de triatlon.