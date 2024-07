Organisatie Spelen wijst alternatieve zwemlocatie aan voor vieze Seine

AFP Triatleten zwemmen in de Seine tijdens een testevent

Als het water in de Seine tijdens de Olympische Spelen in Parijs niet schoon genoeg is, kunnen de zwemonderdelen in het open water naar een andere locatie worden verplaatst. De organisatie heeft een reservelocatie ingericht in Vaires-sur-Marne, net buiten Parijs.

"Om te garanderen dat het doorgaat, hebben we besloten een reservelocatie in te richten. De plek wordt al gebruikt voor roei- en kanowedstrijden en voldoet aan alle noodzakelijke eisen voor dit soort evenementen", aldus de organisatie.

Tijdens de Spelen staan het openwaterzwemmen en het zwemonderdeel van de triatlon gepland in de Seine. Voor de triatlon heeft de organisatie ook nog de mogelijkheid om het zwemonderdeel helemaal te schrappen.

"Als laatste redmiddel staan de regels van de Internationale Triatlonfederatie toe dat het evenement wordt veranderd in een duatlon", aldus een woordvoerder van de organisatie.

Maatregelen

De waterkwaliteit van de Seine is al langer een punt van zorg. Bij grote regenval kan de riolering van Parijs het water niet aan en wordt er vanuit het riool geloosd in de Seine. Daardoor komt onder meer de e-coli-bacterie, uit menselijke ontlasting, in het water.

Om ervoor te zorgen dat er veilig in de rivier kan worden gezwommen, werd al eerder een waterbassin van 30 meter diep in gebruik genomen. Ook werd er al 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen in Parijs.

In juni werd een testevent voor het openwaterzwemmen nog afgelast vanwege de slechte waterkwaliteit. Afgelopen week werd bekend dat de waterkwaliteit inmiddels is verbeterd.

De Franse president Macron gaf eerder aan rond de Spelen hoogstpersoonlijk een duik te nemen in de Seine. Hij wil er gaan zwemmen omdat het rivierwater volgens hem dan schoon is.

Van Rouwendaal

De olympische races in het openwaterzwemmen staan gepland op 8 en 9 augustus. Sharon van Rouwendaal neemt namens Nederland deel aan de 10 kilometer. Ze won op deze afstand olympisch goud (2016) en zilver (2021).