Reuters De Seine is nog altijd te vervuild

NOS Sport • vandaag, 06:40 Seine nog altijd te vervuild voor olympische triatlon, wedstrijd mannen uitgesteld

De olympische triatlon voor mannen is met een dag uitgesteld vanwege de slechte kwaliteit van het water in de Seine, dat heeft de organisatie laten weten.

Oorspronkelijk zou de triatlonwedstrijd plaatsvinden om 08.00 uur op dinsdagochtend. De wedstrijd voor de mannen, waarbij Nederlanders Mitch Kolkman en Richard Murray in actie komen, is nu verplaatst naar woensdag om 10.45 uur.

De wedstrijd voor de vrouwen, met Maya Kingma en Rachel Klamer, wordt even daarvoor gehouden. Woensdagochtend om 08.00 uur gaan zij het water in, al hangt nog veel af van het weer in Parijs. Voorwaarde is wel dat de waterkwaliteit van de Seine op woensdag beter is dan vandaag.

"Helaas kunnen meteorologische gebeurtenissen buiten onze controle, zoals de regen die op 26 en 27 juli over Parijs viel, de waterkwaliteit veranderen en ons dwingen om het evenement om gezondheidsredenen opnieuw in te plannen", laat de internationale bod World Triathlon weten in een verklaring.

"Ondanks de verbetering van de waterkwaliteit in de laatste uren, liggen de waarden op sommige punten van het zwemparcours nog steeds boven de acceptabele limieten."

Regenval

Eerder werden de trainingen van de triatleten op zondag en maandag geschrapt vanwege het vervuilde water, dat besmet is met E. coli- en enterococci-bacteriën.

Bij grote regenval, zoals bij de openingsceremonie van afgelopen vrijdag, kan de riolering van Parijs het water niet aan en wordt er vanuit het riool geloosd in de Seine. Daardoor komt onder meer de e-coli-bacterie, uit menselijke ontlasting, in het water.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, nam een kleine twee weken geleden nog een duik in de Seine, in een poging om de twijfels over de waterkwaliteit weg te nemen.

0:42 Burgemeester Parijs neemt duik in de Seine