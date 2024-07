Boete voor Dennis Schouten en Jan Roos na beledigen buurman

Presentatoren Dennis Schouten en Jan Roos moeten van de rechter in totaal 2000 euro betalen, omdat zij Schoutens buurman hebben beledigd in hun YouTube-programma Roddelpraat.

De twee bekenden vandaag in de rechtszaal dat de uitspraken in de shows en tijdens een boekpresentatie zijn gedaan, maar probeerden de politierechter duidelijk te maken dat al hun uitspraken onder humor en satire vallen. "Over bekende en onbekende Nederlanders. Met grove humor. Dat kun je leuk vinden of niet. Het is zo absurdistisch dat het onwerkelijk is", zei Roos.