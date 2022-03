Juicekanaal Roddelpraat moet uitzending over Famke Louise offline halen

Zangeres en influencer Famke Louise heeft het kort geding gewonnen dat ze had aangespannen tegen YouTube-programma Roddelpraat van Jan Roos en Dennis Schouten. Zij moeten een aflevering over een niet uitgebracht nummer van Famke Louise offline halen en uitspraken over de artiest rectificeren, omdat ze "onjuist en ongegrond" zijn.

De zaak draaide om een niet uitgebrachte diss track van Famke Louise, een nummer waarin ze van leer trekt tegen haar vroegere manager Ali B. en diens vrouw. Op basis van de tekst hadden de Roddelpraat-makers gesuggereerd dat er sprake was geweest van misbruik en mishandeling van Famke Louise door Ali B. In het lied keren onder meer de zinnen terug: "Je man is echt een vieze en laat ze broek zakken" en "Maar ik ga niet alles zeggen omdat ik je moeder ken".

De video van Roddelpraat kwam eind januari online, kort nadat Ali B. in een BOOS-documentaire werd beschuldigd van seksueel misbruik als coach van het tv-programma The Voice of Holland. Tegen B. lag toen al een aangifte van verkrachting. De Roddelpraat-video werd gepromoot met de tekst dat Famke Louise "ook is misbruikt" door B.

Famke Louise besloot daarop naar de rechter te stappen. Ze verklaarde dat ze het lied had geschreven, nadat ze had gebroken met het managementbureau van Ali B. en zijn vrouw. Later zou het tussen haar en B. weer goed zijn gekomen. Ook zei ze dat er nooit iets is voorgevallen tussen de twee.

'Onnodig grievend'

De rechter oordeelt dat iedere grondslag ontbreekt voor de beweringen van de Roddelpraat-makers en dat die onrechtmatig hebben gehandeld. "Famke Louise vordert terecht verwijdering van deze uitlatingen ter bescherming van haar reputatie, persoonlijke levenssfeer en privacy", schrijft de rechter in het vonnis. Roos en Schouten wordt ook kwalijk genomen dat ze Famke Louise in een latere video een achterlijk wijf hebben genoemd. Volgens de rechter was dat onnodig grievend en kwetsend.

In het vonnis haalt de rechter het pleidooi van Famke Louises advocaat aan. "Een geheime diss track openbaren en beschuldigingen uit je duim zuigen die het publiek voor zoete koek aanneemt, en vervolgens het slachtoffer belachelijk maken en wegzetten als achterlijk wijf. Dat dient onrechtmatig te zijn", had zij gezegd. De rechter noemt dat treffend en terecht.